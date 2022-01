Laurentino, la scuola d'infanzia riaprirà i battenti a settembre: "Nel frattempo sarà al centro di molti progetti"

Chiusa a ottobre scorso per il crollo delle iscrizioni, la scuola d'infanzia di via Sillani, al Laurentino Fonte Ostiense, riaprirà i battenti per il 2022/2023.

Il declino de "Il risveglio del biancospino" era stato certificato nel corso del 2021, con ben 18 famiglie che avevano cambiato idea rinunciando all'iscrizione, lasciando così solo 5 bambini segnati per il 2021/2022. Un epilogo che i genitori avevano tentato di scongiurare nel corso della passata primavera, appellandosi alle istituzioni affinché non si costringessero i bambini ad un "danno psicologico" aggiunto ai disagi per il lock-down e le lunghe restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19.

Adesso però il sito del municipio ha pubblicato un avviso nel quale si invitano i genitori che lo volessero a iscrivere i propri figli in via Tommaso Sillani 24, anche cambiando idea rispetto a decisioni già prese. "Volevamo restituire questa scuola al quartiere - commentano la presidente del Roma Eur Titti Di Salvo e l'assessora alla scuola Paola Angelucci - l'abbiamo detto e fatto. Perché la scuola, per quanto piccola (ha solo tre classi, ndr) è sempre l'elemento centrale nella vita di una comunità. Dopo una serie di difficoltà procedurali, in collaborazione con l'assessorato comunale e con il dipartimento, è stata reinserita nel bando dell'offerta per il prossimo anno".

"La chiusura di una scuola è sempre sottrazione di cura per il territorio - proseguono Di Salvo e Angelucci - che invece vogliamo nuovamente e continuativamente riempire di contenuti e servizi per l'infanzia, al Laurentino come altrove, soprattutto in questo lungo e compresso periodo". Inoltre, anche se la riapertura ufficiale sarà a settembre 2022, il Municipio ha deciso di promuovere l'apertura già in questi mesi: "Attraverso il patto di comunità - spiegano -, la riempiremo di progetti sociali belli, a vantaggio delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie, la cui realizzazione sarà compatibile anche con la riapertura della scuola".