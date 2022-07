Laurentino Fonte Ostiense, dalla regione altri 5 milioni per riqualificare i ponti

La regione Lazio ha deciso d?investire cinque milioni di euro in più per il Laurentino Fonte Ostiense. La giunta Zingaretti ha infatti approvato, il 26 luglio, la ?rimodulazione degli interventi di competenza dell?Ater di Roma? per il ?programma straordinario dedicato all?emergenza abitativa? della capitale.

I ponti interessati

L?operazione consente di riprogrammare gli interventi, usando fondi che erano già stanziati, con l?obiettivo di incrementare il numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica a disposizione dei romani. Ne beneficiano i ponti quarto e ottavo, all?interno dei quali saranno creati nuovi alloggi. Si sommano ai 56 appartamenti, di vario taglio, la cui realizzazione era già prevista all?interno del quinto e sesto ponte.

La nuova stagione per il Laurentino

?Grazie a un ulteriore finanziamento di 5 milioni di euro, che si aggiungono ai 7 milioni già stanziati, viene avviato il più grande cantiere per la riqualificazione del quadrante Laurentino - Fonte Ostiense. Verranno completamente ristrutturati quattro edifici con nuovi alloggi e studentati? ha spiegato l?assessore regionale alla casa Massimiliano Valeriani. Insieme ai lavori alla Torre di via Enrico Pea e al risanamento delle aree verdi e dei parchi giochi, per il Laurentino é finalmente iniziata una nuova stagione di decoro e qualità abitativa?.

I nuovi alloggi

Per quanto riguarda i lavori ?i cantieri dovrebbero partire a febbraio 2023 e consentiranno di creare 40 unità alloggiative, di circa 45 metri quadrati ciascuna, a cui si sommerà un piccolo studentato in ciascuno dei due ponti? ha fatto sapere Alberto Voci, dell?assessorato regionale alle politiche abitative. I due ponti, originariamente edificati per ospitare attività commerciali e servizi, cambieranno quindi destinazione d?uso, per consentire la sistemazione dei nuovi alloggi. ?Le famiglie che attualmente vi abitano? ha aggiunto Voci ?saranno invece trasferite in altri alloggi ERP dell?Ater di Roma?.

Gli interventi nel quartiere

?Prosegue il percorso di Rigenerazione del Laurentino. Agli interventi già previsti del 5 e del 6 ponte adesso si aggiungono anche i fondi per il 4 e 8 ponte ? ha commentato la minisindaca Titti di Salvo in una nota firmata con Manuel Gagliardi, presidente della commissione urbanistica municipale - I fondi si vanno a sommare agli interventi del piano di recupero urbano già stanziati da Roma e che prevedono i primi interventi con il rifacimento del boulevard di via Ignazio Silone nel tratto tra il secondo e l?ottavo ponte. Siamo felici che la rigenerazione del laurentino abbia trovato nuova linfa per dare al quartiere strutture, servizi e decoro che merita?.