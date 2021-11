Laurentino, c'è un nuovo percorso fitness nel parco Corizza: è stato finanziato da Maximo

Nuovi arredi nel parco Eros Corizza. L’area verde di via Govoni è stata arricchita dalla presenza di una decina di attrezzi per il fitness. Macchinari di metallo che consentiranno ai residenti del popoloso Laurentino Fonte Ostiense di avere uno spazio dove praticare attività sportiva all’aperto.

La collaborazione tra Regione e Ater

“Questo progetto – ha spiegato l’assessore regionale alle politiche sociali Massimiliano Valeriani – è frutto di una positiva collaborazione fra diverse realtà, che ha permesso di realizzare un percorso fitness nel parco Corizza a vantaggio del quartiere di Laurentino. Si tratta di un'esperienza che – ha aggiunto Valeriani – si accompagna alle iniziative dell'Ater per la costruzione di 11 aree verdi con parco giochi in altrettanti complessi di edilizia residenziale pubblica nelle periferie di Roma”.

Intervento finanziato da Maximo

La sistemazione dell’area verde che si sviluppa tra i palazzi popolari del Laurentino era stata fortemente richiesta dal Consiglio di quartiere. Per realizzarla è stato necessario avviare una sinergia che ha visto la partecipazione di attori istituzionali come la Regione, ma anche dell’Ater e del Centro commerciale Maximo che, ha confermato a Romatoday di aver finanziato l’intervento. “L’assessorato alle politiche Abitative della Regione, in accordo con Ater han messo a disposizione le aree dopo che Municipio IX ed il Comune di Roma avevano dato il diniego all’uso delle aree comunali” ha spiegato il consigliere municipale del PD Manuel Gagliardi.

Il dialogo con il territorio

L'arrivo del centro commerciale nel popoloso Laurentino Fonte Ostiense, aperto sul finire del 2020, è stato caratterizzato da un contenzioso relativo anche alle opere di urbanizzazione attese nel quadrante. Superata la diatriba legale, il centro commerciale ed i comitati di zona, hanno avviato una nuova stagione all'insegna del confronto, finalizzata alla realizzazione di alcuni interventi nel quartiere.

Un contributo per il rilancio del quartiere

“Chiunque sia del territorio sa che la vicenda legata all’apertura del centro commerciale Maximo ha portato un lungo dibattito – ha ricordato sempre Gagliardi – Da quell’impegno per il rispetto degli obblighi di convenzione, è nata una collaborazione tra proprietà del centro commerciale e territorio. Il lavoro di mediazione fatto nell’anno passato oggi porta i suoi primi frutti. Il centro commerciale Maximo si era impegnato a dare contributo concreto alla riqualificazione del quartiere Laurentino Fonte Ostiense e quello del parco Corizza rappresenta il primo concreto intervento”.