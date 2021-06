Laurentino, mai partita la linea 724: “Doveva collegare il quartiere alle scuole di Ferratella”

La linea di trasporto pubblico 724 che doveva facilitare i collegamenti tra Ferratella ed il laurentino, non è mai partita. La sua attivazione, richiesta dai residenti dei due quartieri, era stata approvata lo scorso febbraio da Municipio IX.

La linea mai attivata

Nonostante il voto unanime ed a dispetto della “immediata eseguibilità” dell’atto, nessun autobus della neonata linea 724 è stato mai visto percorrere le strade che ne dovevano esserne attraversate. Una questione su cui, a distanza di quattro mesi, il presidente Dario D’Innocenti è stato chiamato a rispondere.

L'interrogazione

Sul tavolo del minisindaco è stata presentata un’interrogazione dal consigliere municipale Alessandro Lepidini. “D’Innocenti si sta mostrando di non riuscire dare attuazione a modifiche sacrosante, perché indispensabili ai collegamenti ed ai servizi. E’ il caso della nuova linea 724 la cui attivazione si sta trascinando e che, invece, diviene ancor più urgente nella prospettiva della ripresa delle scuole”. Per questo, al minisindaco, è stato chiesto quali siano le difficoltà incontrate e quando, gli autobus del 724, potranno cominciare a circolare su strada.

Il filobus e la razionalizzazione delle corse

La realizzazione d’una nuova linea aveva rappresentato il risultato più importante per quanti, con l’apertura del corridoio della mobilità ai filobus, avevano dovuto subire un contestato processo di “razionalizzazione” delle corse. Semplici cittadini e comitati, anche dei quartieri più periferici, avevano reiteratamente contestato i cambiamenti disposti per fare spazio ai mezzi elettrificati della Breda Menarini. Mezzi che, com'è stato spesso rilevato, in assenza di manutenzione sono rimasti oltre un anno fermi in deposito.

Un collegamento necessario

Con l’attivazione della 724 gli studenti del Laurentino avrebbero avuto la possibilità di raggiungere le scuole superiori della Ferratella mentre, gli abitanti di quest’ultimo, avrebbero beneficiato d’un collegamento per raggiungere i servizi e le attività commerciali del primo. Un reciproco vantaggio che però, ad oggi, non si è ancora concretizzato.