Laurentino, il nuovo 724 arriva o no? I cittadini aspettano risposte da almeno un anno

Che fine ha fatto il tanto desiderato 724, la linea di trasporto pubblico che dovrebbe collegare il quartiere Laurentino Fonte Ostiense con la Ferratella? Se lo chiedono da un bel po' i residenti del quadrante, almeno dal febbraio 2021 quando il consiglio del Municipio IX approvò all'unanimità la sua istituzione.

Maurizio Filipponi, portavoce del consiglio di quartiere, ricorda a RomaToday l'importanza del 724: "Sia noi del Laurentino Fonte Ostiense sia quelli della Ferratella - spiega - abbiamo qualcosa che ci manca e che gli altri hanno e che senza autobus diventa difficilissimo raggiungere. Da loro ci sono le scuole, le banche, gli studi medici. Loro non hanno il mercato, né un vero e proprio supermercato e non hanno collegamento con gli uffici municipali di via Ignazio Silone. I nostri due quartieri, quindi, non sono collegati tra di loro".

Una "separazione" accentuata da due anni e mezzo a questa parte, cioè da quando è stato istituito il corridoio Laurentino con l'arrivo del filobus: "E' andato avanti meno di un anno - continua Filipponi - poi è stato levato dalla strada. Noi già lo avevamo detto che gli autobus già essitenti ci servivano più del filobus, ma per favorire il nuovo corridoio c'è stata una razionalizzazione: eliminato il 776 che ci portava alla posta di Tor Pagnotta, eliminato il 772 che collegava a piazzale Agricoltura e ora non serve più il quartiere, perché gira subito prima per viale Cesare Pavese. Anche il 779 ha cambiato percorso, ora arriva a Euroma 2, ma prima ci portava alla Ferratella". Una quotidianità non semplice quella di chi è costretto a recarsi dal medico, andare a scuola o sbrigare pratiche burocratiche. Anche raggiungere l'ospedale Sant'Eugenio è diventata un'avventura, tanto che i malati oncologici del Laurentino Fonte Ostiense preferiscono prendere il taxi.

La nuova amministrazione Di Salvo sembra essere ben consapevole del problema e da novembre a oggi si è messa a lavoro per sbloccare l'iter che dovrebbe portare alla messa in servizio della nuova linea 724: "E' stato totalmente irresponsabile sopprimere alcune delle linee esistenti - spiega a RomaToday l'assessora alla Mobilità dell'Eur, Paola Angelucci -, decisione che ha gettato nella disperazione molti residenti, con intere zone rimaste senza trasporto pubblico adeguato. Con la presidente Di Salvo abbiamo inviato una nota protocollata all'assessore capitolino Patanè chiedendo con urgenza lo stato reale della nuova linea e che il dipartimento mobilità completi l'iter autorizzativo". Inoltre il Municipio sarebbe a lavoro "per capire come mettere mano concretamente alla mobilità del quadrante - prosegue l'assessore - anche rimettendo in strada i filobuslà dove possibile, e rivedere un po' tutte le linee". A "brevissimo", conclude Angelucci, ci sarà un incontro con Patanè, dipartimento e agenzia servizi per la mobilitù al fine della messa in strada del bus "un servizio ormai imprescindibile".