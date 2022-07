Nella torre dell'Ater ascensore guasto da giorni: "Anziani e disabili restano bloccati"

Senza ascensore da giorni. Di nuovo. Al civico 155, scala D, di via Paolo Buzzi, i residenti lamentano un disservizio che ciclicamente torna a presentarsi.

Rotto da giorni

“L’ascensore è guasto da giovedì 7 luglio. Lo abbiamo segnalato alla ditta che dovrebbe effettuare la manutenzione - ha riferito a Romatoday una residente dell’immobile, che ha chiesto di restare anonima - ma ancora nella giornata di oggi, martedì 12 luglio, è fermo” Il palazzo, di proprietà dell’Ater, rappresenta una delle cosiddette “torri” del quartiere Laurentino Fonte Ostiense.

I preoccupanti precedenti

Ciò che desta preoccupazione, tra i residenti, sono i precedenti. La casistica è ricca. Restando allo stesso immobilie, il caso più eclatante è probabilmente quello che risale all’estate del 2021, con un guasto all’ascensore cbe è durato per tre settimane. Un tempo lunghissimo per chi, non avendo la possibilità di percorrere le scale, resta inevitabilmente isolato. In quell'occasione fu addirittura necessario ricorrere ai vigili del fuoco per trasportare in ospedale una persona che si era sentita male. L’inquilino, fatto uscire dal balcone, venne calato usando la scala del mezzo di soccorso appositamente giunto.

Un immobile abitato da anziani e disabili

In condizioni normali, il protrarsi del guasto, crea comunque problemi considerevoli a chi abita nella torre. Nel palazzo, di quattordici piani, abitano infatti 35 famiglie. “Qui ci sono anche anziani e persone disabili – ha raccontato la residente a Romatoday – ed infatti lunedì una signora costretta sulla sedie a rotelle, peraltro appena uscita dall’ospedale, per raggiungere il proprio appartamento, ha dovuto attendere l’arrivo di soccorsi”.

La necessità d'interventi rapidi

Una scena meno eclatante, rispetto a quella vissuta dall’inquilino trasportato fuori l’immobile dal balcone di casa. Ma è l’ennesimo episodio che dimostra quanto più volte ribadito anche dal Consiglio di quartiere: in immobili di quelle dimensioni la riparazione del guasto, va eseguito in tempi rapidi. Perché sono centinaia gli inquilini che vi abitano ed alcuni di loro, senza ascensore, restano intrappolati nel proprio alloggio.