Al Laurentino apre il primo Polo civico di mutualismo sociale finanziato dal Comune

E' iniziata il 13 novembre l'avventura del primo polo civico di mutualismo sociale nel IX municipio. Il progetto, finanziato con 24mila euro da Roma Capitale fino al 31 dicembre 2023, è gestito da tre cooperative sociali e si rivolge alla fascia fragile della popolazione romana.

Un polo civico nel IX municipio

L'annuncio del via alla sperimentazione dei Poli Civici era arrivato a metà luglio da parte dell'assessore al decentramento e alla partecipazione, Andrea Catarci. Grazie ad un finanziamento complessivo di circa 90mila euro, in quattro municipi di Roma è stato possibile dare il via a progetti di mutualismo rivolti alla cittadinanza, con la collaborazione di realtà associative e cooperative già attive sul territorio. Oltre al VII, VIII e X municipio, anche il IX è stato coinvolto. E così, dopo la pubblicazione di un avviso pubblico, il 13 novembre ha inaugurato l'attività.

Chi lo gestisce e dove si trova

A rispondere "presente" sono state tre cooperative che già operano da tempo al Laurentino: Solid-Solidarietà Insieme, Pontedincontro e Cooperativa Capodarco Formazione. Una sinergia che servirà, fino al 31 dicembre, a gestire uno sportello per l'assistenza sociale e abitativa, un centro di animazione territoriale e partecipazione aperti a tutte e tutti. La sede è in via Enrico Pea 20, nell'ex Laurentino 38, ed è aperta dal martedì al venerdì dalle 9 alle 14, il martedì, mercoledì e venerdì anche dalle 15 alle 19.

"Nel 2024 vorremmo metterlo a regime"

"Abbiamo chiesto a queste tre realtà - spiega l'assessora al sociale del IX, Ludovica Tranquilli - di accompagnare a queste attività di base, anche una mappatura di tutte le realtà sociali del territorio. La nostra idea, infatti, è capire se il finanziamento verrà ripetuto nel 2024, cosa che sembra confermata e allargare l'attività mettendola a sistema, anche grazie ad un finanziamento integrativo che potrebbe arrivare da privati".

Cosa sono i Poli Civici

I Poli Civici sono centri diffusi, di solito con una sede fissa e un lavoro di rete su interi quadranti, che mettono a sistema tutte le realtà civiche e sociali che lavorano sull'assistenzialismo, il mutualismo, la cultura. "Ci auguriamo da gennaio di poter mettere a regime in maniera continuativa tutte queste esperienze" conclude Tranquilli.

Solid, Ponte di Incontro e Capodarco