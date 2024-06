Laurentino 38, tra incendi e violenze sui dipendenti il municipio pensa a spostare l'ufficio commercio

A due settimane dall'incendio un'automobile parcheggiata in via Luciano Folgore, all'incrocio con via Ignazio Silone al secondo ponte del Laurentino 38, gli uffici commercio del IX municipio risultano ancora inagibili a causa della fuliggine che si è depositata su scrivanie e documenti. Ma questo non è l'unico problema: la sicurezza dei dipendenti capitolini è costantemente a rischio e il municipio pensa di spostarli, chiedendo appoggio all'assessorato centrale.

L'allarme dei sindacati dopo l'incendio al Laurentino 38

Le cause del rogo sono ancora sotto indagine da parte degli inquirenti, ma nel frattempo sindacati e politica fanno i conti con le conseguenze. Cgil, Uil e l'RSU del Sindacato Generale di Base hanno scritto alla presidenza del IX denunciando l'impraticabilità degli uffici che si trovano lungo il corridoio che affaccia sul ponte, quelli più coinvolti dalle fiamme. "Gli uffici non sono stati ancora ripuliti dalla fuliggine che si è depositata su scrivanie e documenti - scrivono Andrea Frasca della Cgil, Alessandra Bove della Uil FPL e Maria Regina Silvia Garau della RSU SGB - . Si chiedono pertanto rassicurazioni in merito alla fruibilità e sicurezza dei locali".

Il 27 giugno assemblea con i lavoratori

Una criticità confermata dalla presidente del IX, Titti Di Salvo: "E' stato pulito dopo l'incendio - spiega - ma poi come sempre accade la fuliggine si ripresenta, quindi bisogna fare una seconda bonifica. In ogni caso, il 27 giugno ho convocato un'assemblea con i dipendenti e ho chiesto all'assessore al personale capitolino, Andrea Catarci, di essere presente". La situazione in quel pezzo di Laurentino 38, infatti, non è per niente salubre e sicura per i dipendenti: "L'occasione del 27 voleva essere inizialmente un modo per fare il punto sul lavoro svolto in due anni e mezzo di mandato, un ringraziamento a tutti per il lavoro portato avanti nonostante le difficoltà e la carenza di organico. Ma viste le ultime vicende, sarà anche un modo per valutare con Catarci una diversa collocazione dell'ufficio commercio".

Criminalità tra i ponti

Negli ultimi mesi, infatti, il Laurentino 38 è tornato a far parlare di sé nelle pagine di cronaca. A metà aprile un blitz delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di cinque persone, una vera e propria banda dedita allo speccio di droga che imponeva il suo dominio sulla zona con intimidazioni e gambizzazioni. Gli arrestati potrebbero infatti essere i responsabili del grave ferimento di un 33enne pregiudicato, operato al Sant'Eugenio alla fine di settembre 2023 con una gamba spezzata e l'osso polverizzato da un proiettile. Poi, come detto, il 6 giugno l'incendio di un'auto proprio sotto gli uffici municipali, anche se le cause non sono ancora del tutto note.

Trasferimento dei dipendenti

Nei mesi scorsi, come Di Salvo aveva già dichiarato all'indomani dell'incendio, si sono verificati diversi episodi di aggressioni fisiche e verbali a danno dei dipendenti municipali: "In un'occasione un utente ha spaccato una vetrata con una testata" fa sapere la minisindaca. Per questo, aggiunge "i dipendenti non si sentono sicuri e con il Comune cerchiamo un'alternativa valida al Laurentino 38".

Canale-De Santis (LCR): "Le istituzioni facciano quello che si deve"

"Le preoccupazioni dei sindacati circa la disastrosa situazione in cui versano gli uffici del commercio del Municipio IX a seguito dell'incendio del 6 giugno sono più che legittime e condivisibili - dichiarano Antonio De Santis e Carla Canale, rispettivamente consigliere comunale e municipale della Civica Raggi -. Ad oggi i locali in oggetto non garantiscono in alcun modo l'incolumità del personale, costretto a lavorare in luoghi pieni di fuliggine in cui il corridoio lato incendio risulta, peraltro, ancora inagibile. A tal proposito, invitiamo il sindaco Gualtieri e i vertici del Municipio IX a interessarsi della questione e a intraprendere celermente ogni misura necessaria per ripristinare idonee condizioni di lavoro e per tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti, impegnati in un compito delicato e complesso quale è l'analisi delle pratiche del commercio".