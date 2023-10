I furbetti della Laurentina che occupano la corsia preferenziale e peggiorano il traffico

Settanta minuti per arrivare a scuola o a lavoro, tutte le mattine da settimane. E' questo il tempo che in media un residente di Selvotta, Monte Migliore, Colle dei Pini o Schizzanello impiega per raggiungere l'Eur in macchina. Ma anche per arrivare più vicino, a Vallerano, 10 km di distanza. Un incubo. Il motivo? Ci sono i lavori sulla via Laurentina nel tratto tra il cimitero Laurentino e Trigoria, iniziati a fine settembre da Anas per conto di Città Metropolitana. Non tutti, però, si mettono in fila pazientemente: in molti fanno i furbi e imboccano la corsia preferenziale, che dovrebbe essere riservata a mezzi pubblici, di soccorso e forze dell'ordine.

Traffico in tilt sulla via Laurentina

Una scena che si ripete ogni mattina, dal lunedì al venerdì, da settimane. C'è chi si arma di santa pazienza, si alza alle 5 e mezza del mattino per uscire alle 7 nel difficile tentativo di portare puntuali i figli a scuola e chi invece sa già che "tanto c'è la corsia preferenziale". Simona Ciapanna, 46 anni, residente a Selvotta, rientra nella prima categoria di pendolari: "La corsia della Laurentina meno trafficata l'hanno finita a settembre - racconta - poi hanno iniziato il tratto che da Pomezia porta a Roma, chiudendo una corsia. Questo inevitabilmente crea traffico e ogni mattina i tempi di percorrenza sono lunghissimi".

Settanta minuti per percorrere 12 km

Simona, che da 14 anni vive nel comprensorio di insediamenti urbanistici fuori dal Raccordo, nel territorio del IX municipio ma molto vicino a Pomezia, deve portare ogni mattina il figlio a scuola: "Frequenta l'IC Marta Russo a Vallerano - continua sfogandosi con RomaToday - e la campanella è alle 8.15. Se non usciamo puntuali alle 7, fa ritardo. Io lavoro all'Eur e se dovessi usare i mezzi pubblici ne dovrei cambiare tre, se perdo il primo che passa per Selvotta sono finita, non arrivo più". Quasi 70 minuti di traffico dai quali non si scappa.

I furbetti della preferenziale che creano ingorghi

A meno che non si decida di fare i furbi: "Io però mi rifiuto - risponde Simona - perché voglio dare un esempio positivo a mio figlio. Tanti, però, imboccano la corsia preferenziale e sfrecciano ben oltre i limiti di velocità. Questo fa sì che all'altezza delle rotonde si crei un ingorgo, perché chi viene dalla preferenziale si deve immettere nell'unica corsia disponibile e il traffico viene ulteriormente peggiorato". E i vigili? "Ho scritto al comando - conferma Ciapanna - segnalando i disagi e le cattive abitudini di molti automobilisti. Mi hanno risposto che c'è un servizio di monitoraggio e sanzione e che la problematica è stata inoltrata anche a Città Metropolitana, competente su via Laurentina. Io però passo ogni mattina e di volanti non ne vedo".

"Al cantiere non si vede nessuno lavorare da giorni"

Come, a quanto pare, non si vedono più operai e macchinari a lavoro sul tratto interessato dall'intervento: "Gli ultimi tre giorni lavorativi non c'era nessuno - conferma - il cantiere è sguarnito e le transenne che chiudono la corsia sono state abbattute dai camion, con le reti arancioni a terra, tra l'altro a rischio e pericolo di chi si muove su due ruote". Insomma, da diverse settimane chi vive nella cinta extra-Raccordo vive un incubo giornaliero per andare a lavoro o a scuola: "Ben venga il nuovo manto stradale - conclude Simona - devo dire che negli ultimi anni via Laurentina è migliorata molto, ma forse dovrebbero esserci più controlli e magari avrebbero potuto organizzare diversamente i lavori, partendo dal tratto più trafficato nel periodo in cui le scuole non erano ancora aperte e procedendo poi adesso con quello notoriamente meno battuto dai pendolari".