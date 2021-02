Laurentina, scoperti gli zozzoni: ora ripuliscono l’area verde trasformata in discarica

Finisce sulla pagina facebook della Sindaca l’avventura di una squadra di svuotacantine. Con tanto di foto mentre, sorvegliati dagli agenti del nucleo ambiente decoro, rimuovono i rifiuti sversati.

L'annuncio della Sindaca

“Questa è una storia a lieto fine. Alcuni “zozzoni” avevano truffato un parroco che, non sapendo di rivolgersi a degli svuotacantine abusivi, ha chiesto loro di sgomberare alcuni locali della parrocchia” ha raccontato la Sindaca. “A lavoro finito, però, questi criminali, - ha sottolineato Raggi hanno gettato l’intero carico in un’area verde in zona Laurentina. Trasformandola di fatto in una piccola discarica a cielo aperto”.

La discarica a cielo aperto

L’area in questione si trova in via Laurentina, dietro un impianto di carburante, all’incrocio con via dei Boccabelli. A pochi metri dal principale centro di raccolta municipale. Una zona che, già in passato, erano stata interessata da inquietanti sversamenti, segnalati dal coordinamento "Bonifichiamo l'agro romano meridionale".

Gli zozzoni e la pulizia del terreno

La storia si è conclusa a lieto fine non solo perchè “grazie alle indagini del Nucleo Ambiente e Decoro della nostra Polizia Locale, siamo riusciti a risalire ai responsabili che sono stati duramente sanzionati con multe salate”. Ma il lieto fine cui fa riferimento la sindaca è legato al fatto che “gli zozzoni, a spese loro, si sono recati sul posto per pulire e bonificare il terreno che avevano devastato”.

Il buco nella recinzione

L’area però continua ad essere un facile bersaglio. “E’ stato il circolo Legambiente di Fonte Laurentina a scoprire, a gennaio, quella discarica - ha spiegato Massimiliano Coppola presidente del circolo - successivamente l’abbiamo segnalato anche al Municipio IX”. Per una conclusione realmente a lieto fine, manca ancora un passaggio. “Gli zozzoni lì sono entrati perchè c’è un varco nella rete che perimetra quell’area verde - ha spiegato Coppola - andrebbe ripristinato”.