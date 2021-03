Laurentina, sul corridoio del filobus anche gli autobus delle periferie: ma solo nelle ore di punta

Le linee del trasporto pubblico che servono i quartieri della periferia meridionale potranno transitare sul corridoio della mobilità. Il Campidoglio ha deciso di accogliere le richieste giunte dal quadrante delle Cinque Colline, la zona extra Gra situata nel Municipio IX, tra la via Laurentina e la via Ardeatina.

Dalla periferia alla metro b

Il gruppo pentastellato del Municipio IX, ha fatto sapere che “è stata concessa la possibilità del passaggio delle linee 073, 074 e 071” sul corridoio realizzato per far transitare i filobus. “Almeno fino al termine dell’emergenza pandemica ed esclusivamente negli orari di punta” le tre linee TPL che servono la periferia sud della Capitale, potranno beneficiare del corridoio per raggiungere il capolinea della metro B.

Cosa cambia

Fino ad oggi gli abitanti delle Cinque Colline, ma anche di altri quartieri periferici come Falcognana, per raggiungere la metro hanno avuto bisogno di due mezzi. Uno fino a Fonte Laurentina. L'altro da via de Finetti al capolinea della metro B. Una situazione nata a seguito della contestata riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico, resosi necessario l’entrata in funzione, nel luglio del 2019, del filobus (da maggio 2020 fermi nel deposito per assenza di manutenzione). La novità sta nel fatto che “fino al termine della pandemia” e limitatamente alle “sole ore di punta”, alla metro ci potranno arrivare transitando sul corridoio della mobilità. Dunque senza mai scendere dal mezzo di trasporto locale .

La riduzione delle frequenze

C'è però un risvolto negativo. “A causa di tale prolungamento, nel rispetto del contratto di servizio con ATAC e Roma TPL, ci sarà purtroppo una riduzione delle frequenze negli orari nelle altre fasce di utilizzo ma, fra i due mali, vista l’esigenza del territorio da anni esposta alla nostra Amministrazione - ha sottolineatoi l gruppo pentastellato del Municipio IX- si è scelto quello minore”. Quindi i pendolari e gli studenti, che prendono l'autobus nelle ore di punta, avranno dei benefici. A discapito degli utenti che ricorrono al trasporto pubblico durante il resto della giornata.

Una coperta corta

La soluzione individuata, prevedendo la riduzione dei passaggi, non sembra ottimale. “E’ una coperta purtroppo sempre troppo corta” ha commentato Lorella Seri, presidente del Comitato Cinque Colline. “Ad aprile - ha aggiunto Seri - ci faranno sapere come hanno distribuito gli orari in cui sarà consentito il passaggio sul corridoio”. Verosimilmente saranno quelli mattutini, dedicati al raggiungimento del posto di lavoro e delle scuole. A scapito delle corse restanti nel resto della giornata.