Iole Baglieri, dal Ventennio all'amore per il teatro: compie 100 anni la "prima donna" di Spinaceto

Cento anni e non dimostrarli. Iole Baglieri, nata a Roma e residente a Spinaceto da una vita, è stata festeggiata il 15 febbraio, giorno del suo compleanno, da coloro che nell'ultimo ventennio hanno rappresentato un'altra famiglia. Cioè i frequentatori e le frequentatrici del centro "Alberto Sordi", una casa di cura diurna per anziani fragili che sorge a Trigoria grazie al lascito dell'indimenticabile attore romano. A farle gli auguri anche Titti Di Salvo, presidente del IX municipio.

I 100 anni di Iole Baglieri

Attiva, dinamica, solare e molto piacevole. Sono questi gli aggettivi che i conoscenti e gli amici di Iole Baglieri utilizzano per descriverla. Cento anni compiuti il 15 febbraio, festeggiati dentro il centro "Alberto Sordi" di via Alvaro del Portillo a Trigoria, a due passi dal Campus Biomedico. E' lì che passa buona parte delle sue giornate la signora, romana, ex commerciante e poi casalinga. Giovedì è andata a trovarla anche la minisindaca del IX municipio, Titti Di Salvo, che le ha consegnato una targa celebrativa.

Il centro "Alberto Sordi" a Trigoria

"E' arrivata da noi nel 2002 - racconta la responsabile del centro, Francesca Lospoto - quindi una delle prime a frequentare la struttura appena aperta". Il centro, infatti, è sorto a Trigoria su un appezzamento di terreno donato da Alberto Sordi, che dieci anni prima aveva dato vita alla Fondazione a suo nome, con lo scopo di prestare le giuste cure agli anziani fragili della città. "Ed è quello che facciamo ogni giorno - prosegue Lospoto - andando a capire quali siano le attitudini e i desideri di ogni ospite. Iole per esempio ha sempre amato il teatro, quindi in questi anni ha messo in scena e recitato diverse commedie, anche davanti a Gigi Proietti e Fabrizio Frizzi, che le hanno sempre fatto grandi complimenti. Per questo noi la chiamiamo 'la prima donna' del centro".

La vita di Iole

Dal Ventennio fascista alla Seconda Guerra Mondiale, poi il boom economico, la Guerra Fredda, la caduta del muro di Berlino, l'11 settembre. Iole fino ad oggi ha visto tanto. Entrata nel 2002 con il marito, poi deceduto successivamente, Iole ha continuato a frequentare il centro di Trigoria: "Ha stretto delle relazioni significative - conferma Lospoto - che porta anche al di fuori di qui. E questo è rilevante, perché di solito le persone anziane le amicizie le perdono, invece lei le sta riscoprendo".

Cosa fa il centro creato dall'attore

Relazioni che vengono alimentate dalle attività del centro: "L'obiettivo che ci proponiamo ogni giorno è stimolare e mantenere attive tutte le aree della persona: cognitiva, corporea, relazionale affettiva e spirituale - prosegue la responsabile -. Per questo viene attuato un progetto educativo, che vede il coinvolgimento della persona partendo dai suoi interessi e dal proprio vissuto, proponendo laboratori e attività di vario tipo: rassegna stampa, ginnastica dolce, teatro, musica, cucina, etc. Le persone anziane di cui ci prendiamo cura sono anziani fragili con bisogni di socializzazione, recupero e mantenimento delle capacità psicofisiche. Oltre ad occuparci dell'anziano ci occupiamo della famiglia e dove richiesto offriamo un supporto psicologico.".

"Grazie alla per la cura, l’impegno e la professionalità con cui accompagnano le persone - il commento della presidente Titti Di Salvo - . Oggi (il 15 febbraio, ndr) al compleanno di Iole erano in tanti. E si percepiva un vero spirito di comunità".