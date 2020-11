Municipio IX: nuova illuminazione al parcheggio dell’asilo nido di via Bruno De Finetti

Nuovi lampioni a led sono stati installati all’interno del parcheggio dell’asilo nido di via Bruno De Finetti, nel Municipio IX. Un intervento realizzato in collaborazione tra Dipartimento Simu, Acea e Areti con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza all’intera area dell’istituto scolastico. “Stiamo lavorando per potenziare l’illuminazione pubblica” ha detto Virginia Raggi.

Nello stesso filone di interventi si inseriscono anche le illuminazioni già completate di via Morselli nei pressi dell’ospedale San Giovanni Battista, necessario per salvaguardare chi lavora e gli utenti del presidio ospedaliero; quelli in via Pomigliano d’Arco nel VI Municipio, nell’area di via Recanati, via Tranfo, via Mechelli e via Folchi a San Basilio, nel IV Municipio, o in via Gavio Massimo, in via Laurenzi e in via Banduri ad Ostia Antica, nel Municipio X.

“Con questo intervento completato nel IX Municipio va avanti spedito il nostro programma di illuminazioni nella città. Stiamo lavorando a livello omogeneo su tutto il territorio per rispondere in modo efficace alle esigenze di numerosi quartieri che in passato erano stati spesso dimenticati”, spiega l’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo.