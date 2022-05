La scuola di Roma sud finita nel mirino dei predoni di rame

La succursale dell'istituto comprensivo "Via De Finetti", in via Alfredo Capelli a Fonte Laurentina, è la più ambita dai predoni di rame. Nelle notti tra sabato 30 aprile e domenica 1 maggio e ancora tra domenica e lunedì, ignoti hanno visitato l'edificio a caccia del prezioso "oro rosso".

Nel primo blitz i ladri hanno staccato alcune parti dei discendenti delle grondaie, tra i pochi a Roma ancora in rame, danneggiando anche parte del tetto. La notte dopo, non contenti, hanno forzato due porte anti-panico per introdursi nel plesso, dopo aver staccato il sistema d'allarme, danneggiato irrimediabilmente. L'obiettivo era la macchinetta del caffè e i pochi spiccioli custoditi all'interno.

"Purtroppo il danno più grave è quello fatto al sistema d'allarme - spiega a RomaToday l'assessora alla Scuola del IX Municipio, Paola Angelucci - e non possiamo occuparcene noi, ma il dipartimento Simu di Roma Capitale. Per il resto, invece, lunedì 2 maggio siamo intervenuti procedendo alla pulizia e la rimozione del materiale caduto a terra in seguito al blitz dei ladri, mettendo in sicurezza le grondaie essendoci pericolo di crollo dei pezzi staccati. Stiamo poi organizzando con l'ufficio tecnico un controllo, tramite piattaforma aerea, per rimuovere eventuali tegole staccate rimaste sul tetto che rappresentano un pericolo. Metteremo delle reti per isolare gli spazi di lavoro cosicché i bambini possano entrare e uscire seguendo percorsi sicuri".

Dopodiché il IX dovrà occuparsi di sostituire le grondaie, realizzandole in un materiale non più appetibile ai predoni di rame: "Da tanto tempo non si fanno più queste cose in rame - conclude Angelucci - quindi le sostituiremo in pvc effetto rame per non dare discontinuità decorativa ed estetica al plesso".