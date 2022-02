Il furto accelera la bonifica della discarica abusiva: i rifiuti sversati mandati a Trieste dopo 2 anni

E' stata bonificata dopo due anni la discarica di "car fluff" (una sabbiolina derivante dalla rottamazione delle auto) tra via Castel di Leva e via Laurentina. A darne notizia è l'assessore all'Ambiente e ai Rifiuti del Municipio IX, Alessandro Lepidini, all'indomani del furto dei container nei quali erano stati raccolti e messi in sicurezza i rifiuti nel 2020 su iniziativa del Circolo Legambiente agro romano meridionale.

Cosa è successo

Sabato 5 febbraio il municipio si è attivato dopo la denuncia degli ambientalisti, che la sera di venerdì 4 avevano allertato la polizia locale per la presenza di persone nell'area sequestrata. Il timore che qualcuno stesse violando i sigilli era corretta: ignoti hanno portato via tre container, dopo averne sversato il contenuto.

"Dopo essere stato là quasi l'intero sabato - fa sapere Lepidini - a seguito del furto del container e conseguente sversamento in terra dei rifiuti e aver assicurato il giorno stesso la messa in sicurezza con teli impermeabili, sono partite le operazioni di ulteriore bonifica e di imballaggio dei rifiuti nell'area, sottoposta a sequestro". A intervenire è stato il IX Gruppo della Polizia locale di Roma Capitale, in particolare il Reparto tutela ambientale. "La settimana prossima - fa sapere poi l'assessore - una discarica di Trieste riceverà questi rifiuti speciali che giacevano là da oltre 2 anni".

I rifiuti sversati dai container (foto Circolo Legambiente locale)

La storia della discarica abusiva

La storia dei rifiuti nell'ormai noto "sito numero 4", come è stato classificato da Legambiente nella sua dettagliata mappatura delle discariche abusive sul territorio dell'agro romano meridionale, è ormai antica. Nel 2019 l'area era stata messa sotto sequestro, l'anno seguente il "car-fluff" era stato raccolto e inserito all'interno di decine di sacchi, a loro volta chiusi in alcuni container per evitare la dispersione delle polveri, considerate tossiche. "Avevamo chiesto la rimozione - ricorda Legambiente - visto che il materiale è altamente tossico e si trova a 200 metri dall'istituto comprensivo De Finetti, dalla materma Mimosa Birichina 2 e dal nido La Sorgente e a soli 5 metri c'è un affluente del Tevere, il Rio Pedroso".

L'intervento

C'è voluta quindi la forzatura dei sigilli e un furto in piena regola per far muovere le istituzioni: oltre al municipio IX e ai vigili (avvertiti già il 4 febbraio sera dal presidente del circolo, Massimiliano Coppola, per la presenza di intrusi nell'area sequestrata), sul luogo hanno operato anche l'Ama e una ditta privata incaricata. "Il sito è stato messo in sicurezza - confermano gli ambientalisti - con teli impermeabili per evitare il sollevamento del materiale tossico altamente volatile, in attesa che la prossima settimana venga rimosso il tutto. Ora confidiamo nella Polizia locale e nelle indagini per individuare i responsabili".