A Roma sud un frutteto solidale per offrire lavoro, inclusione e "mangiare" l'inquinamento

E' stato inaugurato il 15 giugno a Castel di Leva, nei terreni della cooperativa sociale La Nuova Arca, uno dei frutteti solidali che Procter & Gamble si è prefissata di realizzare in tutte le regioni italiane. Novanta piante tra alberi da frutta, arbusti o alberi della macchia mediterranea che verranno curati dalle persone che ricevono accoglienza dall'associazione.

Il progetto è nato dalla sinergia tra la multinazionale americana e AzzeroCO2 con lo scopo di restituire nuovo valore al territorio e ai cittadini, unendo attenzione per l'ambiente, promozione della biodiversità e inclusione sociale e lavorativa. Partito nel 2021, finora ha dato vita a due frutteti, entrambi in Sicilia, prima di quello appena inaugurato a Roma sud, nel territorio del IX municipio.

La Nuova Arca, che ha iniziato le sue attività a Castel di Leva nel 2007, si prende cura di giovani mamme vittima di violenza con i loro bambini, migranti, rifugiati, giovani in difficoltà e persone con disabilità. Grazie al frutteto, tutte queste persone troveranno opportunità di lavoro e di inclusione, permettendo al contempo l'assorbimento di circa 45 tonnellate di anidride carbonica.

"Il progetto di P&G, realizzato grazie al supporto tecnico di AzzeroCo2 - spiega Barbara Guidi, responsabile area inclusione sociale della cooperativa - ha contribuito a rendere il territorio della cooperativa ancora più ospitale e accogliente. La bellezza della natura che circonda il nostro spazio è una cornice straordinaria. Il nostro progetto formativo-ricreativo si basa sul concetto di un ambiente di apprendimento e di divertimento inclusivo. Lavoriamo per essere comunità educante, operando in sinergia con il territorio, con le sue istituzioni, associazioni e realtà produttive perché crediamo che solo insieme sia possibile costruire un presente diverso, inclusivo, rispettoso dell’uomo e della natura".

"La pandemia ha reso chiara la necessità di cambiare approccio e prospettiva per garantire il futuro: nelle politiche pubbliche e nelle scelte di cura del territorio - aggiunge la presidente del IX municipio, Titti Di Salvo -. Perché 'cura' è la parola più importante da mettere in cima ad una nuova gerarchia di valori cui ispirate scelte di sistema. In questa prospettiva assume un particolare rilievo e coerenza il progetto dei Frutteti solidali, un progetto di inclusione sociale e di integrazione per proteggere la biodiversità attraverso la creazione di orti sociali e la promozione dell'agricoltura sociale. Parliamo di scelte che avranno un impatto straordinario non solo sulla inclusione e l’autonomia di quelle comunità di persone con difficoltà che li gestiranno ma anche, attraverso l’azione di AzzeroCO2, sulla riqualificazione di aree urbane attraverso la messa a dimora di nuovi alberi. Per il nostro territorio si tratta di una iniziativa molto importante che appezziamo moltissimo".