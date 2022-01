Fonte Laurentina, riqualificato il casale di via Vivanti: ospiterà un nuovo centro anziani

Tra circa un mese il Municipio IX vedrà aprire il suo undicesimo centro anziani, in via Giulio Vivanti 23 a Fonte Laurentina, con pista da ballo e giardino. I locali saranno ospitati in un casale che da anni versava in stato d'abbandono, ristrutturato dal consorzio Tor Pagnotta.

"Il casale era stato preso in gestione dal Municipio un anno e mezzo fa - spiega l'assessora alle politiche sociali del IX, Luisa Laurelli - ma non era stato attivato il servizio. D'altronde non basta fare una delibera in consiglio, perché poi i dipartimenti sono prendere in consegna il bene e attivare bollette, riscaldamento, manutenzione del giardino, installare l'allarme".

Negli ultimi giorni gli operai del consorzio hanno proceduto alla pulizia dell'area verde esterna al casale, oggi mercoledì 26 gennaio si occuperanno degli spazi interni. La ristrutturazione dell'edificio è stata completamente finanziata dal consorzio (che ha fatto lo stesso con un altro casale, in via Tullio Viola, dove oggi si svolgono attività rivolte ai giovani) in osservanza della convenzione urbanistica che stabiliva una serie di obblighi, in cambio della realizzazione del quartiere da parte del costruttore Caltagirone.

"Adesso da parte nostra - prosegue Laurelli - c'è l'impegno a chiudere la parte burocratica, che è fondamentale. Poi la giunta capitolina dovrà deliberare l'apertura del centro e successivamente il nostro consiglio indirà le elezioni per nominare il presidente e i componenti del comitato di gestione, ovviamente dopo aver aperto le iscrizioni". Da quel momento il centro anziani sarà inserito nel bilancio municipale per permettere lo svolgimento delle attività.