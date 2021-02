Fonte Laurentina, Frongia annuncia novità sul parco Pontecorvo

L’ex vicesindaco ha spiegato che è stata “formalizzata una proposta politica per gestire in maniera differente le tre aree”

Il parco di Pontecorvo con la sua area giochi, i campi sportivi ed il casale, rappresenta il principale punto di aggregazione di Fonte Laurentina. Da anni i residenti chiedono al Campidoglio di prendersene cura. Con poca fortuna.

L'annuncio dell'assessore Frongia

L’assessore allo Sport Daniele Frongia, all’indomani dI un incontro organizzato in via telematica dagli abitanti di Fonte Laurentina, ha annunciato “Importanti aggiornamenti sulla situazione del parco pontecorvo”. L’ex vicesindaco ha spiegato che è stata “formalizzata una proposta politica per gestire in maniera differente le tre aree” quella dei campi sportivi, l’area del casale, e la tensostruttura gestita per anni dalla Fitarco.

I campi da gioco

Per quanto riguarda i campi da gioco “abbiamo prospettato un intervento di ristrutturazione dei campi sportivi a cura del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili e una successiva cessione al Dipartimento Tutela Ambientale”, ha annunciato Frongia. Un’opzione che consentirebbe, ha spiegato l’assessore, anche “l'eventuale adozione degli spazi alle associazioni e ai comitati di quartiere”.

Le intenzioni sul casale

La tensostruttura verrebbe riaffidata alla federazione italiana di tiro con l’arco. Il casale invece, che in passato rientrava sempre nella gestione della FITARCO, andrebbe incontro ad un altro destino. “Stiamo interloquendo con il Municipio IX perchè lo prenda in carico” ha dichiarato Frongia. Un’interlocuzione che arriva in ritardo rispetto alle richieste dell’ente di prossimità che, nel 2017, aveva già votato un atto. Era stato approvato per venire incontro agli abitanti che chiedevano di redigerne un bando di assegnazione.