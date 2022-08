A Fonte Laurentina apre un nuovo nido: "L'anno prossimo toccherà alla scuola d'infanzia"

Il 1° settembre aprirà un nuovo nido comunale a Fonte Laurentina. Il IX municipio è infatti riuscito a mettere a bando l'iscrizione per l'anno scolastico 2022/2023 e hanno fatto domanda circa 30 famiglie del quartiere.

La struttura di via Marcello Conversi, realizzata dal consorzio Tor Pagnotta 2 come opera a scomputo, era stata presa in consegna dall'ente locale sul finire dell'amministrazione D'Innocenti, ma non erano stati effettuati diversi collaudi sull'impiantistica, in particolare della caldaia.

Adesso l'edificio è pronto: "Il personale è al completo - conferma l'assessora alla scuola del IX, Paola Angelucci - e risultano iscritti 30 tra bambine e bambini. La capienza è doppia, gli spazi sono ampi, col tempo questo nuovo nido crescerà e servirà tutto il quartiere". Nell'ottica della "città dei 15 minuti", l'apertura di un nido è sempre una buona notizia.

"E' importante che si decida di aprire una scuola - prosegue Angelucci - anche se i dati ci riportano che nascono meno bambini. Non è giusto decidere di chiudere o non aprire una scuola in un quartiere perché ci sono pochi potenziali iscritti. Bisogna investire sul futuro e dare la possibilità ai romani di lasciare la macchina e poter usufruire a piedi di servizi base come un nido".

Per la scuola d'infanzia che si trova proprio accanto, separata da una rete metallica, bisognerà aspettare ancora. "Non c'erano i tempi per emettere il bando per quest'anno - fa sapere l'assessora - ma sarà pronto per l'anno prossimo". In questo modo il tanto atteso "campus scolastico" di Fonte Laurentina sarà completato. Un attesa lunga ormai cinque anni, quando venne consegnata la struttura di via Alfredo Capelli.