Fonte Laurentina, passi avanti per l'acquisizione di due casali a Tor Pagnotta 2

Passi avanti verso il pieno recupero di due casali che si trovano a Fonte Laurentina, all'interno di Tor Pagnotta 2. Venerdì 18 febbraio, infatti, il consorzio proprietario dell'area ha consegnato al dipartimento Simu di Roma Capitale gli impianti antincendio e anti intrusione di entrambe le strutture che si trovano a via Viola e via Vivanti.

Come annunciato il 26 gennaio a RomaToday dall'assessora alle Politiche Sociali del IX, Luisa Laurelli, all'interno della struttura di via Vivanti verrà presto aperto l'undicesimo centro anziani del territorio, mentre in via Viola già sono attivi alcuni progetti dei servizi sociali dedicati agli adolescenti. "Oggi è una giornata importante - ha dichiarato la presidente Titti Di Salvo -. Nei prossimi giorni si completerà il tutto con il collaudo definitivo degli impianti".

La ristrutturazione degli edifici è stata completamente finanziata dal consorzio in osservanza della convenzione urbanistica che stabiliva una serie di obblighi, in cambio della realizzazione del quartiere da parte del costruttore Caltagirone. "È stato messo un punto definitivo a due questioni rimaste aperte per troppo tempo - aggiunge Luisa Laurelli -. Per arrivare al risultato attuale abbiamo messo in campo uno sforzo collettivo di tutti gli uffici coinvolti, sia del Municipio sia del Simu, per consentire il pieno funzionamento dei due casali. Desidero ringraziare di cuore gli anziani della associazione di promozione sociale, che da anni aspettano l'apertura del loro centro anziani e il comitato di quartiere, da sempre attento alla realizzazione dei servizi necessari".

Adesso dal Municipio aspettano l'approvazione della delibera per l'istituzione ufficiale del centro anziani.