Dopo oltre 7 anni tornano le fogne nei quartieri dell'Ardeatina

Un milione di euro e un anno di lavoro per dare a 300 persone di Roma sud le fogne attese da oltre sette anni. I lavori, annunciati il 31 marzo da Roma Capitale, dovrebbero partire entro l'autunno prossimo e riporteranno un servizio basilare interrotto nel 2015 a causa di un serio ammaloramento.

Una nuova fogna per Selvotta-Monte Migliore

A Selvotta-Monte Migliore, zona residenziale che si trova a poca distanza da Santa Palomba nel lembo meridionale del IX municipio, circa 300 persone potranno finalmente riavere le fogne. L'impianto, infatti, era stato interrotto nel 2015 a seguito di un grave ammaloramento, in previsione di una riparazione che da allora, però, non è mai stata fatta. L'assessora ai lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, ha annunciato l'approvazione da parte della giunta di un provvedimento per la messa in sicurezza.

Oltre 1 milione di euro e un anno di lavoro

I lavori, di cui si occuperà Acea Ato 2, costeranno 1.100.000 euro e dureranno un anno, partendo presumibilmente entro l'autunno 2023. L’intera zona, a ridosso della via Laurentina, tra Castel di Leva e Santa Palomba, da anni è priva della fondamentale opera di urbanizzazione primaria. L'intervento che doveva partire nel 2015 è stato vanificato anche da una serie di lungaggini amministrative. Inoltre, a causa di un crollo causato dell’azione erosiva del Fosso di Radicelli, l’intera zona a ridosso della via Laurentina era rimasta senza allacci alla rete.

Verrà riattivata la tubazione crollata

L’obiettivo dell’intervento, come fa sapere il Comune, è di riattivare la tubazione crollata con la sostituzione della condotta nell’area di più criticità. Inoltre, è previsto un intervento di messa in sicurezza della sponda del Fosso di Radicelli. Questo duplice intervento, sul collettore e sulla sponda del fosso, è necessario perché molti tratti della tubazione si trovano a rischio di crollo a causa dell’estrema vicinanza della sponda del fosso in continua evoluzione.

Segnalini: "Ridiamo dignità e servizi"

“Questo intervento è particolarmente importante - commenta Segnalini - innanzitutto per restituire dignità e servizi essenziali agli abitanti della zona. Ma anche per interrompere un circuito vizioso di rimpalli che non permettevano la riparazione di un’opera così rilevante”.

M5S-LcR: "Lavori merito della giunta precedente con delibera del dicembre 2020"

"Non vi è stato alcuno stallo di sorta da sbloccare, tutt'altro: quella che ora l'attuale Giunta si rivende come propria, è in realtà l'ennesima opera prevista e messa a bando dalla precedente amministrazione Raggi". Sugli allacci delle fogne a Selvotta-Monte Migliore intervengono M5S e Civica Raggi a gamba tesa: "Stiamo parlando di un intervento fondamentale - scrivono Carla Canale, Marco Cerisola del IX e la capitolina Linda Meleo - il cui obiettivo era di riattivare la tubazione crollata con la sostituzione della condotta nell'area di maggiore criticità, che si era reso necessario perché molti tratti della tubazione si trovavano a rischio di crollo a causa dell'estrema vicinanza della sponda del Fosso di Radicelli in continua evoluzione geologica. Un intervento che, teniamo a rammentarlo all'assessora, era stato approvato con deliberazione di Giunta capitolina n. 355 del 30 dicembre 2020. E proprio in data 25 settembre 2021 avevamo avuto un incontro molto costruttivo con i cittadini del Comitato delle Cinque Colline nel quartiere di Monte Migliore-La Selvotta proprio per discutere del progetto che riguardava la nuova rete idrica di Monte Migliore, che avrebbe portato acqua potabile nelle case di centinaia di residenti. Insomma, tutta farina del nostro sacco spacciata per nuova dall'attuale Amministrazione".