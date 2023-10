"Basta traffico, Gualtieri intervenga". Flash mob dei cittadini di Roma sud intrappolati dalle auto

I cittadini di Vigna Murata e dei quartieri limitrofi sono scesi in piazza per chiedere, ancora una volta, l'intervento di Roma Capitale nello sbrogliare una situazione che si trascina ormai da anni: l'ingorgo di traffico all'incrocio conosciuto come "la rotonda del Dazio". Ma non solo. I cittadini vogliono anche la messa in sicurezza di via di Vigna Murata, la realizzazione della ciclabile e l'ampliamento di via del Casale Zola.

Il flash mob contro il traffico a Roma sud

"Nonostante la petizione, le lettere e le discussioni in commissioni e assemblee - accusano dal comitato di quartiere Vigna Murata - il governo municipale e capitolino non sta prendendo una posizione fattiva riguardo alla risoluzione di quello che da anni sosteniamo essere la causa del problema del traffico nella zona di Vigna Murata: la capacità veicolare della rotonda del dazio. Oggi il Sindaco potrebbe usare i poteri giubilari commissariali, i fondi conseguenti e l’accordo con Anas per attivarsi subito e sistemare la rotonda".

Cosa chiedono i cittadini di Vigna Murata

Il flash mob, andato in scena nella mattinata di domenica 29 ottobre, è stato organizzato dal comitato di quartiere Vigna Murata e ha visto la partecipazione di diverse decine di abitanti del quadrante del IX municipio, alla presenza anche di diversi esponenti politici del territorio. Quattro le richieste che arrivano dall'iniziativa: modificare il sistema di rotonde insistenti all'incrocio tra via di Vigna Murata, via Ardeatina, via Tor Carbone e via della Cecchignola, realizzare la connessione viaria tra via ei Bersaglieri e via Giovanni Kobler previsto dalle opere di urbanizzazione primaria per la costruzione di 150 alloggi nell'area dell'ex poligono monumentale alla Cecchignola, attuare la risoluzione n.4 del 2022 approvata in IX municipio sulla sicurezza di via di Vigna Murata e realizzare la pista ciclopedonale prevista tra Vigna Murata ed Eur Laurentina. Fondi che ad agosto sono stati stralciati, pari a 1 milione di euro.

Le opposizioni: "Esistono soluzioni immediate, Gualtieri agisca"

I cittadini sono stati costretti a manifestare il loro dissenso verso l’amministrazione capitolina - commenta la consigliera della Civica Raggi in IX, Carla Canale - che sembra non comprendere la necessità di un intervento banale sul sistema rotatorio dell’ex dazio. Come emerso in commissione mobilità capitolina, mentre via del Casale Zola presenta delle criticità e la proprietà non è di Roma Capitale, l’area del sistema rotatorio lo è, quindi si può intervenire con i fondi giubilari e la convenzione Anas grazie ai poteri commissariali in breve tempo. Si cerchi di liberare il traffico dell’incrocio e si rifinanzi la ciclabile di Vigna Murata per consentire l’utilizzo di una mobilità sostenibile ed alternativa che tanto serve al quadrante e si stimoli il governo a dare maggiori poteri a Roma Capitale". "La chiusura di via Casale Zola impatta fortemente sulla mobilità di VIII e IX Municipio - ha aggiunto la capogruppo della lista Calenda Sindaco in VIII Simonetta Novi, insieme all'omologo in IX Marco Muro Pes - . Esistono soluzioni immediate e a basso costo per fluidificare il traffico a partire dall'apertura di una nuova intersezione tra via Ardeatina e via di Vigna Murata prima dell'ex Dazio. Stiamo lavorando a proposte strutturali anche per la salvaguardia dell'area naturale del Fosso della Cecchignola. Siamo disponibili a lavorare con tutte le forze politiche che hanno il nostro stesso obiettivo".