Prolungamento filobus, ignorati i quartieri più periferici: il percorso passerà per Trigoria

Il corridoio della Mobilità della Laurentina proseguirà in direzione di Trigoria. E passerà lungo via Alvaro del Portillo, facendo tappa al Campus Biomedico, per terminare la corsa in piazza Guasta.

Un progetto atteso a Roma Sud

La commissione Mobilità di Roma Capitale ha fatto luce sul progetto del prolungamento del filobus. Un tema seguito con molta attenzione nel quadrante sud della Capitale perchè, dal tracciato di questo mezzo di trasporto, dipende la possibilità per i quartieri più periferici di rinunciare all’uso della propria auto. Il percorso presentato da Roma Metropolitane, però, non è quello che era stato chiesto dal Municipio IX e dai comitati locali.

Il percorso scelto

Il tracciato che il Campidoglio ha scelto di promuovere, è quello che partendo da Fonte Laurentina prosegue per via Castel di Leva. Supera la via Laurentina, all’altezza della rotatoria, con la futura costruzione di un viadotto (su cui passerà anche una pista ciclabile) e dopo essersi immesso su via di Vallerano, passa in sede protetta lungo via Alvaro del Portillo. Raggiunto il Campus Biomedico prosegue in linea promiscua fino a piazza Guasta, nella zona della Selcett, a Trigoria. Non passa quindi per i quartieri più periferici.

Bocciata la proposta del Municipio

“Come Municipio ci eravamo espressi a luglio del 2020 per un prolungamento del corridoio che avesse un tracciato diverso: diametralmente opposto rispetto a Trigoria - ha ricordato in Commissione il presidente del Municipio IX Dario D’Innocenti - in sostanza per noi la filovia dovrebbe passare per Casal Fattoria e Torretta, perchè in tal modo andrebbe ad intercettare anche gli utenti che arrivano dalle Cinque Colline, togliendoli dal traffico della Laurentina”. La proposta non è però stata accolta. Perchè, per realizzare quel percorso, fortemente caldeggiato anche dal coordinamento dei Comitati di Quartiere, è necessario fare i conti con il vincolo Bondi. L'area interessata da questo percorso, infatti, è tutelata perchè rientrante nel territorio dell'agro romano.

I vincoli paesaggistici

“Il tracciato che si è scelto per il prolungamento cerca di seguire pedissequamente un percorso esistente. Non solo perchè rientra nel PUMS, ma anche per evitare di fare delle varianti agli strumenti urbanistici esistenti” ha spiegato Riccardo Pagano, dell’assessorato alla Mobilità di Roma capitale. In tal modo, utilizzando strade già costruite, si evita di andare incontro a scelte che hanno contribuito, nel recente passato, alla bocciatura dell’altro corridoio della mobilità: quello previsto tra Eur e Tor de’ Cenci.

Un dibattito sterile

C'è chi crede però che il dibattito sul percorso del prolungamento, sia destinato a non avere futuro.“La verità è che sia dell’uno che dell’altro tracciato non se ne farà nulla, anche in ragione del fallimento del nuovo sistema filoviario di Roma - ha commentato Carlo Andrea Tortorelli, blogger di Odissea Quotidiana - Una rete che difficilmente potrà raggiungere un equilibrio finanziario”. Considerando poi quanto tempo c’è voluto per inaugurare il filobus sulla Laurentina - i cui mezzi peraltro sono ancora fermi in deposito - appare scontato concludere che il dibattito sia tutt’altro che esaurito.