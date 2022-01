Falcognana, torna a funzionare il semaforo pedonale su via Ardeatina

Finalmente tornerà a funzionare il semaforo pedonale di Falcognana, all'altezza del chilometro 14 della via Ardeatina. Sabato 9 gennaio si è svolto un sopralluogo del Municipio, mercoledì 11 ecco gli operai.

Il malfunzionamento del semaforo, istituito nel 2012 ma più volte spento negli ultimi anni, era stato segnalato ripetutamente dal comitato di quartiere alla Città metropolitana, ente competente sulla viabilità e la sicurezza di via Ardeatina.

"E' un piccolo ma significativo successo - commenta Paola Angelucci, assessora alla Mobilità del IX - per mettere in parziale sicurezza quel tratto di strada. I cittadini di Falcognana non sapevano più come attraversare, molti studenti erano quotidianamente in pericolo. Ora l'ex Provincia si occuperà anche di rifare la segnaletica orizzontale".

Soddisfatto anche Igor Ragusa, presidente del comitato, che ricorda: "Il semaforo nasceva in via sperimentale - le sue parole - con il pannello solare ad alimentarlo. Ma col tempo la batteria si è usurata e non è stata mai più sostituita. Adesso è stato cambiato il sistema elettrico. Restano comunque altri punti critici nel quartiere, come nella zona del Centro della Gioia (il poliambulatorio, ndr) dove non c'è semaforo e poi davanti alla scuola Formato. Lì, nonostante il limite di velocità a 30 chilometri orari, i mezzi sfrecciano essendo un rettilinio. L'iter per installare gli autovelox era partito con la precedente giunta della Città Metropolitana, ora aspettiamo venga nominato il nuovo vicesindaco per riprendere la battaglia".