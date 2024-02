Un parcheggio mai collaudato, una strada pericolosa che attende interventi. Al Papillo le opere pubbliche sono al palo

Costruttori che esercitano titoli edilizi, realizzano palazzine, poi falliscono e lasciano interi quartieri senza strade, parcheggi, scuole. Senza servizi. A Roma è una norma e nel quadrante sud della città c'è un esempio plastico: la convenzione urbanistica di Eur Papillo, su via dell'Acqua Acetosa Ostiense. L'ultima commissione ad hoc convocata dal presidente Tommaso Amodeo, su richiesta del leghista Davide Bordoni, fa emergere una triste realtà: non si muove una foglia.

Eur Papillo e il parcheggio finito ma non collaudato

Un anno fa ne avevamo parlato. C'è un parcheggio, all'interno del quartiere Eur Papillo in IX municipio, finito nel 2016 ma inutilizzabile. Realizzato dall'impresa guidata dal costruttore Bonifaci, poi fallita, non è mai stato collaudato e oggi - da anni - è una discarica a cielo aperto. In 12 mesi, a quanto risulta, non è mai stata effettuata una bonifica. E così 140 posti, a servizio delle palazzine di fronte, restano inavvicinabili. Valentina Alunni, del dipartimento Pau di Roma Capitale, spiega il perché: "Nel 2021 abbiamo chiesto l'escussione della polizza per le opere a scomputo non realizzate - dichiara in commissione - circa 47mila euro. Il problema è che già nel 2017 Acea aveva presentato un preventivo per adeguare l'illuminazione pubblica del parcheggio". Se ne sarebbe dovuto occupare il costruttore, che però successivamente portò i libri contabili in tribunale. Niente luce, niente collaudo, niente parcheggio. E sono passati 8 anni.

La strada pericolosa che attende interventi da 20 anni

C'è poi la questione sicurezza su via dell'Acqua Acetosa Ostiense. I cittadini, in particolare il presidente del comitato di quartiere Stefano Maiurano, già un anno fa lamentavano di dover lasciare l'auto lungo la strada, creando però un'ostruzione della visuale pericolosa per chi si immette sulla strada. Quattroocento abitanti, che a breve potrebbero diventare 3mila dopo il completamento di un nuovo complesso residenziale vicino via Moravia, che non sanno dove lasciare l'automobile.

Via dell'Acqua Acetosa Ostiense, come spiega il consigliere Pd del IX Manuel Gagliardi, avrebbe inoltre dovuto essere raggiunta da un intervento di ampliamento previsto dal PRU Laurentino: "C’era un progetto - ricorda - riguardante la messa in sicurezza di una rotonda, ma siamo fermi da un anno rispetto agli ultimi aggiornamenti. C'è almeno un milione di euro stanziato dal piano di recupero urbano e noi chiediamo con forza che venga messo a terra al più presto". A maggio 2022 il comitato di quartiere aveva denunciato l'immobilismo dell'amministrazione, focalizzando l'attenzione sugli incroci con via Camus e via Calvino e sull'allargamento dell'asse viario: "E' dal 2004 che aspettiamo la rotonda che rallenti il traffico, ma non è stato fatto nulla" denunciava sempre Maiurano.

I fondi ci sono ma gli uffici non riescono a sbloccarli

Sempre dal dipartimento urbanistica, gli ingegneri responsabili della convenzione urbanistica in cui ricade Papillo fanno luce sull'immobilismo: "Con il fallimento dell'operatore - spiegano - sono rimaste sospese tre opere. La riqualificazione dei casali, il restauro di una palestra e appunto l'allargamento della strada. Nel 2016 abbiamo chiesto alla società assicurativa (UnipolSai, come viene specificato in commissione, ndr) l'escussione della polizza. Non avemmo riscontri. Così, dopo vari solleciti, inviammo una ingiunzione di pagamento nel 2022. Ancora aspettiamo. Purtroppo noi siamo una Unità Operativa che si occupa di monitorare le convenzioni, non abbiamo potere di spesa. I soldi che sono nelle casse dipartimentali, relativi agli oneri concessori per le opere pubbliche (circa 10 milioni di euro, ndr) non li vediamo e non li gestiamo". E così le opere restano al palo. I costruttori falliscono, le imprese di assicurazione non erogano le polizze e i cittadini restano senza servizi.

"I cittadini restano senza servizi"

"Il tema è purtroppo sistemico - specifica Gagliardi - e come municipio ci stiamo lavorando in maniera trasversale, qui da noi per esempio con il consigliere Piero Cucunato (Lega). Papillo è un intervento di oltre vent'anni fa che vede il fallimento degli operatori originari, varie parti non completate e un'assenza pressoché totale di servizi alla cittadinanza. Ci sono le scuole, qualche negozio, ma nient'altro. Per esempio c'è poco più di un milione di euro per ristrutturare il Casale dell'Ara e quello dell'Ovile, dove portare servizi di prossimità, ma anche qui senza l'escussione della polizza non si può fare niente. I nostri uffici fanno difficoltà a procedere. A questo punto mi chiedo se non sia il caso di far subentrare ufficialmente i soggetti che oggi hanno rilevato una parte delle cubature che erano di Bonifaci".

A questo punto, come suggerisce il dem Gianmarco Palmieri in sintonia con gli altri esponenti politici "bisogna lasciar perdere la strada amministrativa, perché evidentemente non risolverà nulla come non ha risolto in passato e passare a un'azione politica. Il Comune prenda in carico tutte le opere non completate o continueremo a vedere quartieri non completati".