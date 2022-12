Palazzi e strade al posto dell'orto: iniziato l'esproprio di una piccola azienda agricola a Roma sud

Sembra inevitabile: l'esproprio del terreno di circa un ettaro di proprietà della famiglia Marrocchini, in zona Cecchignola, andrà a buon fine. Anche perché a metà novembre la polizia locale di Roma capitale ha delimitato l'area con i nastri e "picchettato". Ma fino al giorno in cui le ruspe non arriveranno per aprire il cantiere "starò qui a lavorare il campo e mandare avanti la mia impresa", fa sapere Giulia. Ventotto anni, l'ultimo dei quali passato anche in consiglio municipale nel IX (eletta con la lista Civica Gualtieri), dal 2017 ha raccolto l'eredità dei nonni, ma un progetto urbanistico ormai approvato e che affonda le radici nel 1992 mette a serio rischio l'attività.

L'esproprio ormai decennale dei terreni della famiglia Marrocchini

Tutto ha inizio nel 2010, come ha già avuto modo di raccontare Giulia Marrocchini in alcuni servizi e interviste durante la pandemia: i proprietari di uno dei lotti che insistono all'interno dell'agro romano meridionale, in via della Tenuta della Cecchignola 111, ricevono la notifica di esproprio. I costruttori lì devono edificare quattro palazzine da sei piani ciascuna, l'accordo urbanistico è stato siglato da Comune e Regione, ratificato e reso attuativo. "Inizialmente nel progetto era inclusa anche la nostra casa - racconta Giulia a RomaToday - poi è stata tagliata fuori, includendo solo il terreno coltivato". Iniziano le denunce, i ricorsi, le battaglie legali. Il Tar del Lazio dà torto ai Marrocchini, ma c'è ancora il Consiglio di Stato che deve pronunciarsi.

Un'azienda agricola nata 100 anni fa

"La mia famiglia è qui dagli anni '20 del secolo scorso - ricorda Giulia - inizialmente i miei nonni avevano 4 ettari con orto e allevamento. Poi mia nonna è morta nel 2012, è passato qualche anno senza che si facesse nulla e poi ho deciso di aprirmi la partita Iva e ricominciare l'attività, ma solo la parte agricola, con prodotti totalmente naturali. Non ho speranze che possa succedere qualcosa che fa saltare l'esproprio, erano già venuti a marzo 2021, stavolta (il 14 novembre, ndr) il consorzio è arrivato più in forze, con la polizia locale e i tecnici del Comune, è stato delimitato il terreno". Dove, però, Giulia continua a lavorare: "Sì, finché non vengono con le ruspe mica smetto. Poi si vedrà".

Il progetto urbanistico già iniziato su 45 ettari di agro romano

La speranza è che ci mettano ancora qualche anno: "Hanno iniziato a costruire tra il 2016 e il 2017 - continua - e mi sono resa conto che non ci impiegano poco. Spero di avere ancora tempo. Siamo gli unici di tutta l'area ad aver rifiutato l'esproprio e aver fatto opposizione, ma siamo anche quelli con più percentuale di terreni, infatti non è vero che il consorzio ha ottenuto il 75% dell'imponibile catastale come obbliga una legge del 1942 e in base alla quale solo in quella condizione i consorziati possono acquisire la parte di terreno rimasta libera, in questo caso l'orto di Giulia. Consorzio che, in questo caso, è Colle delle Gensole, quello che ancora non ha iniziato a costruire. L'altro, già operativo, è Cecchignola Ovest. Un complesso da 45 ettari denominato "Colle Ardeatino" che vedrà nascere comprensori, strade, servizi pubblici e scuole. Ma Giulia e tutti coloro che le stanno dando appoggio nella sua lotta (da Legambiente alla totalità delle forze politiche locali) si chiedono se sia legittima la pubblica utilità che ha dato il via libera all'edificazione: "Sono palazzine private, dov'è l'utilità pubblica?", ribadisce la giovane imprenditrice del IX municipio.

Cacciatore (EV): "Situazione assurda, il costruttore potrebbe compensare altrove"

Presidente della commissione urbanistica in Regione, Marco Cacciatore di Europa Verde segue la vicenda da un anno: "La pianificazione attuativa che dà vita a questa edificazione - spiega al nostro giornale - prevede che tutti i proprietari del lotto siano coinvolti e ci dev'essere in tot minimo da raggiungere, questo non c'è e la casa di Giulia non viene inclusa, è assurdo. Il costruttore potrebbe compensare altrove la mancata edificazione sul terreno dei Marrocchini, ma ha deciso di non farlo e di non trovare un punto d'accordo con i proprietari. Adesso la speranza è che il Consiglio di Stato smentisca il Tar. Io a novembre ho scritto al prefetto, ma non ho ricevuto ancora risposta".