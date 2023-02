Basta barriere architettoniche nell'anagrafico: così il municipio ha risolto il problema delle scale

I dipendenti dell'ufficio anagrafico al primo ponte, nell'ex quartiere Laurentino 38, non dovranno più fare su e giù per le scale portando i documenti richiesti alle persone che non deambulano. E queste ultime riconquistano dignità e autonomia. Giovedì mattina, 16 febbraio, è arrivata una sedia a rotelle che può essere messa sul sollevatore.

La carrozzina regalata dal Campus Biomedico al IX municipio

La novità è stata comunicata dal IX municipio, contattato dalla signora Flavia, una signora anziana che ha difficoltà a camminare e usa un deambulatore. Non potendo fare le scale e non essendoci altra strumentazione in dotazione agli uffici per permetterle di salire, ogni volta sono i dipendenti a dover scendere per portarle i documenti. "Grazie alla sua determinazione - commenta la minisindaca del IX, Titti Di Salvo - e grazie alla disponibilità del Campus Biomedico, adesso c'è una sedia a rotelle adatta ad essere messa sul sollevatore".

La forza di Flavia: "Tutto grazie a lei"

Il Campus, infatti, ha donato la carrozzina che rimarrà all'ufficio anagrafico del Laurentino Fonte Ostiense, a disposizione degli utenti che non siedono in carrozzina ma usano il deambulatore. "La signora Flavia si è rivolta a noi, come ci ha tenuto a dire - racconta Di Salvo - rivendicando un diritto all’autonomia e alla dignità, non per lei ma per tutte le persone in difficoltà e noi ci siamo rivolti al Campus che si è reso immediatamente dispinibile". "Grazie alla donazione della sedia a rotelle - aggiunge l'assessore alle politiche sociali, Luisa Laurelli -, anche le persone con deambulatore, possono accedere ai nostri uffici anagrafici. Un altro piccolo passo in avanti, per superare differenze e barriere".