Arrivano i palazzi, i servizi ancora no. Così il municipio affronta il caos atteso tra Tor Pagnotta e Cecchignola

A Roma si continua a costruire. Nessuna nuova concessione, nessun "nuovo" consumo di suolo ma vecchi diritti edificatori che adesso diventano realtà e vengono riscossi: a Roma Sud, dentro il Raccordo, arriveranno oltre 340mila metri cubi di cemento e asfalto e la politica locale cerca di governare l'evento imponendo un iter corretto. Cioè portare a termine le opere di urbanizzazione primaria insieme all'edificazione, non dopo (o mai) come spesso accaduto nella Capitale. E ci sono circa 5 milioni di euro da spendere di oneri concessori.

L'arrivo del cemento a Roma sud

L'intervento di trasformazione si chiama Ato R66, comunemente noto come Prato Smeraldo. Siamo nel IX municipio, tra Tor Pagnotta e Cecchignola, dentro il Grande Raccordo Anulare. Un'area dove sono nati insediamenti urbani spontanei negli anni, ma non sono arrivati i servizi. Non tutti hanno l'allaccio alla rete idrica e fognaria, nemmeno a quella del gas. Mancano molti marciapiedi, autobus che facciano regolare servizio non ce ne sono, illuminazione pubblica zero. Insomma, nonostante sia Roma e per di più dentro i "confini" del Gra, sembra di essere chissà dove, in un luogo lontano anche nel tempo. Arriveranno case e attività commerciali: un progetto presentato nel 2002 che si concretizza solamente adesso. E che genera 5 milioni di euro di oneri concessori.

L'intervento di trasformazione Prato Smeraldo

La cubatura complessiva prevista è di 341.096 metri cubi, derivanti da 131.097 metri cubi di diritti edificatori già presenti su Prato Smeraldo e 209.999 metri cubi trasferiti da Tor Marancia, aumentati del 62% in base alla regola del pari valore immobiliare, come riferisce in un articolo del 2014 su "La Capitale dei Conflitti" l'ex professore ordinario di pianificazione territoriale Sergio Caldaretti. Nello specifico, ci saranno quasi 80mila metri quadri di superficie utie lorda a scopo abitativo e quasi 26.650 metri quadri di commerciale. La proposta di intervento di trasformazione è stata presentata il 24 dicembre 2022 da diversi soggetti, tutti proprietari delle rispettive quote dell'area e dei diritti edificatori:Società Az. Agr. Le Macchiette a r.l., Az. Agr. Gli Eucaliptus a r.l., Az. Agr. I Cipressi S.r.l., Az. Agr. I Pini a r.l., Az. Agr. Il Grottone a r.l., Az. Agr. le Fontanelle a r.l., Az. Agr. I Girasoli a r.l., proprietarie ognuna per la propria quota di aree e relativi diritti edificatori nel comprensorio Tor Marancia e le Società I.B.I. S.C. a r.l., Mazzini di G.B. Muratori e C. in a.s., Fioranello a r.l., con Giovan Battista Muratori, Carlo Muratori, Tito Muratori, Paolo Muratori, Maria Eugenia Muratori, Andrea Muratori, Carlo Giuseppe Muratori, tutti proprietari per la loro quota delle aree di Prato Smeraldo. Il progetto è realizzato dalla “Integra A.E.S.”.

Dove arriveranno le case mancano fogne, luce e gas

Ma come spiega il presidente della commissione ambiente e urbanistica del IX municipio, Manuel Gagliardi, manca ancora molto dei servizi basilari in quella zona: "Infrastrutture fondamentali - sottolinea - come la rete idrica, le fognature, i marciapiedi per gli attraversamenti in sicurezza, l'illuminazione, la telecomunicazione. Per noi il completamento di queste opere è necessario ed è un riconoscimento del diritto di cittadinanza per chi vive in queste zone. Ci colpisce che all'interno del Gra ci siano quartieri che presentano fattezze che normalmente riguardano comparti molto più distanti. Sarebbe importante arrivare alla chiusura dell’atto a breve per andare in aula il 5 dicembre".

Il costruttore: "Noi disponibili, ma serve atto ufficiale del Comune"

Durante una recente commissione ad hoc, è intervenuto il proponente, Muratori: "Queste sono questioni da sempre rappresentate dai comitati e noi abbiamo sempre dato disponibilità ad attivarci - premette - . Ovviamente per poterlo fare, è necessario che il Comune deliberi l’indicazione delle opere, anche genericamente indicate come fatto dal municipio, che il consorzio dovrà andare a realizzare a scomputo dei contributi. È una riserva espressa, messa in convenzione. Non posso fare nulla finché il Comune non specifica le opere che intende farmi fare. Io non vedo l’ora che mi venga detto, ma la cosa importante è che si arrivi ad un atto formale". La volontà c'è, ma serve un passaggio fondamentale da parte dell'amministrazione centrale. Per ora c'è una proposta di risoluzione della commissione ambiente e urbanistica, che dovrebbe trasformarsi in un emendamento da votare in consiglio.

"Gli oneri non basteranno, studiamo con gli uffici possibili integrazioni"

"Sono contento che in commissione ci si interessi a quel quadrante - ha commentato Massimiliano De Juliis, capogruppo FdI - e che si licenzi un documento unanime. Ringrazio l'operatore che si è reso disponibile, anche noi non vediamo l'ora che si facciano le opere, perché servono per ricucire determinate situazioni. Siamo nel Gra, vicino Fonte Meravigliosa, ma c'è a chi manca l'allaccio al gas, non ci sono le fogne. Anche in vista di nuove strade, come l'uscita del Raccordo su via della Cecchignola, ci aspettiamo la messa in sicurezza di quelle limitrofe. Il prossimo passo è interloquire con l’amministrazione capitolina affinché confermi nero su bianco le nostre richieste. Non tutto ciò che è stato inserito può essere realizzato, i soldi non sono sufficienti, però parlare con gli uffici servirà per capire quanto sarà fattibile e quanto dovrà finanziare l’amministrazione oltre gli oneri a disposizione. È l’inizio di un percorso che ci deve portare al risultato".