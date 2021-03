Decima Malafede, per i boschi torna l’incubo dei tagli: “Intervenga la Regione”

Motoseghe in azione nella riserva. Antonini: “RomaNatura indennizzi proprietari per evitare i tagli”

Tonnellate di alberi abbattuti ed accatastati. Nella Riserva di Decima Malafede, è tornato l’incubo degli abbattimenti. Questa volta a farne le spese è stato un bosco ceduo in località Trigoria.

Dove si trovava il boschetto

Gli alberi tagliati si trovano su un’area privata e quindi, per procedere al loro taglio, è stato necessario ottenere un nulla osta dell’ente che gestisce la riserva, RomaNatura. “Gli alberi abbattuti sono per lo più farnie, cerri e qualche frassino. E si trovano a Casal San Ferdinando, all’altezza del Castello Monti di Leva, nella zona meridionale di Trigoria” ha spiegato l’assessore all’Ambiente del Municipio IX.

La foresta salvata

Già in passato l’avvio delle motoseghe, nei boschi di Decima Malafede, aveva fatto saltare dalla sedie gli ambientalisti. In particolare nel 2016 il rischio di tagliare alcuni ettari del bosco di Capocotta, un’antica foresta planiziale del Lazio, aveva provocato dure reazioni da parte dei residenti. Ne era seguita la promessa, da parte del governatore Nicola Zingaretti, di salvare quegli alberi. Con la conseguente decisione da parte di RomaNatura di preservare l’area, affittando i terreni per sei anni.

La strada degli indennizzi economici

Meno fortunate sono state le campagne levatesi in difesa di altri boschi cedui, come quello in località Caccia Nobile, nella zona di Castel Romano. Le motoseghe, come sempre dopo aver ottenuto i vari nulla osta, in quel caso sono entrate in funzione. “A Capocotta RomaNatura ha affittato i terreni per preservarli. Invece basterebbe stanziare dei budget annuali come indennizzo per la rinuncia ai tagli. Senza affittare nulla” ha suggerito l’assessore Antonini. Costerebbe meno, i proprietari sarebbero comunque ripagati dei pochi soldi che guadagnano vendendo il legname, e gli alberi verrebbero così preservati dagli abbattimenti.

I tagli e la transizione ecologica

“Come fatto notare da ì Marco Antonini, la Regione Lazio potrebbe indennizzare i proprietari ed evitare i tagli” hanno commentato anche gli attivisti del Comitato Amici della Riserva di Decima Malafede. Sono loro ad aver documentato con le foto i recenti tagli nella zona di Trigoria. Convengono anche sul fatto che, in termini economici, “i guadagni netti ricavati dalla vendita del legname sono risibili, mentre il danno inferto all'ambiente è enorme”. Alla Regione ed a RomaNatura il compito, quindi, di provare ad evitare questi tagli. In nome della tanto decantata “transizione ecologica“ a cui, proprio l'ente governato da Nicola Zingaretti, ha recentemente dedicato un assessorato.