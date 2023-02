Alla Cecchignola in arrivo oltre 700 nuovi appartamenti

Diciassette nuove palazzine realizzate con tecniche migliorative ed energeticamente efficienti, secondo gli ultimi standard. E' la novità che sta per arrivare alla Cecchignola, Roma sud, nel territorio del IX municipio. Una società privata, infatti, ha appena firmato un contratto d'appalto per costruire 720 appartamenti accanto alla cittadella militare, riservati alle forze armate.

Un investimento che, solo per il primo dei tre lotti in partenza in questi giorni, è pari a 50 milioni di euro e viene messo in campo dalla Dicos Lavori Srl, società che ha effettuato il restauro della sede dell'ex Poligrafico dello Stato a via Salaria e che ha firmato il contratto d'appalto come Consorzio Innova. Gli edifici, che in totale porteranno 720 appartamenti "innovativi ad alta efficienza energetica", sorgeranno in un'area demaniale che corrisponde all’ex poligono monumentale.

Ogni unità abitativa, spiegano dall'azienda, è stata studiata "per sfruttare al massimo le condizioni ambientali, potenziare il comfort interno e ridurre il fabbisogno energetico da parte dei sistemi impiantistici". E non saranno solo case: verrà creato un vero e proprio piccolo quartiere con spazi verdi, aree commerciali e aree comuni.