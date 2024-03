Chiusa per mancanza di iscrizioni, la scuola del Divino Amore cambia destinazione

L'edificio della scuola d'infanzia "Corniolo Rosso 2" al Divino Amore cambierà destinazione d'uso. Fino al 2022/2023 è stata una scuola d'infanzia, ma il crollo delle iscrizioni ha messo l'amministrazione municipale di fronte ad un bivio: rischiare di perdere uno spazio pubblico a causa di eventuali occupazioni abusive o trasformarlo in qualcosa di diverso. Con una decisione della giunta, si è imboccata la seconda strada.

La scuola del Divino Amore cambia destinazione

Così a breve, una volta risistemati i locali interni, la scuola di via Ardeatina 1233 diventerà una nuova sede per la Protezione Civile di zona. La decisione è stata ufficializzata con una delibera del 19 gennaio 2024. Nell'atto si spiega che, nell'ottica di una razionalizzazione delle scuole d'infanzia del territorio, l'utenza rimanente è stata spostata nel plesso del "Corniolo Rosso 1", al 1274 sempre di via Ardeatina. Uno svuotamento avvenuto con l'inizio dell'anno scolastico scorso che ha lasciato inutilizzati i locali: tre aule didattiche, un'aula dedicata al riposo delle bambine e dei bambini, un ampio spazio comune all'ingresso, bagni, refettorio, un ufficio un ripostiglio e un deposito per i servizi di pulizia. Trovandosi ad oggi in buone condizioni, il IX municipio ha voluto evitare di lasciare in abbandono la struttura, alla mercé di sbandati o di nuclei familiari in emergenza abitativa.

La giunta del IX assegna gli spazi alla Protezione Civile

La scelta di assegnare l'edificio alla Protezione Civile, però, non piace a tutti. Più che altro non fa impazzire il concetto di una concessione degli spazi "sine die". "La giunta ha questa abitudine di fare delibere, soprattutto quando si tratta di assegnare immobili, senza passare per il consiglio - commenta il capogruppo di FdI, Massimiliano De Juliis - cosa che riteniamo sbagliata. La scuola ha perso appeal anche perché non ci sono parcheggi e questa criticità resterebbe con l'assegnazione a una o più associazioni, che non saprebbero dove lasciare i mezzi. Ci sono altre realtà del quartiere Divino Amore che hanno chiesto di avere degli spazi in concessione per continuare le loro attività, se ne è parlato anche in consiglio. Penso alla Croce Rossa sfrattata dalla parrocchia del Divino Amore, all'associazione nazionale carabinieri, a quella della polizia. La maggioranza si era impegnata a trovare dei posti. Ci sono diverse aule in quell'edificio, un refettorio, un ufficio e forse potrebbero conviverci più associazioni e non solo la Protezione Civile. In una mozione, firmata da me e dai consiglieri Gino Alleori e Laura Pasetti, chiediamo anche la temporaneità dell'affidamento. Nella delibera non si fa cenno ad un termine, ma qualora in futuro dovessero esserci nuovamente iscrizioni sufficienti per la scuola, allora la Protezione Civile (e qualsiasi altra realtà ospitata) dovrebbero riconsegnare il bene".

Il precedente di Decima

Nel 2022 una polemica simile si è generata intorno al futuro dell'ex "Scuola dei Lillà" a Decima. Chiusa nel 2016, Fratelli d'Italia avrebbe voluto mantenerne la vocazione didattica, mentre il municipio ha affidato la struttura all'associazione "Decima 50" dopo aver deciso la ristrutturazione dello stabile (in passato dato alle fiamme) con un investimento di 800mila euro. Anche in quel caso Fratelli d'Italia protestò per il mancato confronto politico in consiglio.