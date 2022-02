Centro Elsa Morante, in arrivo il bando per la gestione del teatro e del punto ristoro

Il centro culturale Elsa Morante al Laurentino Fonte Ostiense è prossimo a diventare finalmente quel polo cittadino che aspettava da tempo la comunità cittadina del IX. Lunedì 21 febbraio la presidente Titti Di Salvo, Bilioteche di Roma e la consigliera Pd capitolina Erica Battaglia, presidente della commissione Cultura, hanno fatto il punto sullo stato dell'arte dei lavori di ristrutturazione del teatro e dello spazio esterno.

A breve il bando per l'affidamento

"Il rifacimento del tetto è terminato - conferma la mini sindaca del IX - e la dottoressa Senofonte, direttrice di Biblioteche di Roma, ha annunciato ufficialmente che entro poche settimane verrà messo a bando il teatro, insieme all'area ristoro e alle porzioni di parco che fanno riferimento alle due strutture. Inoltre, nel bando ci sarà specificato che il gestore vincitore dovrà farsi carico delle autorizzazioni necessarie, ma Biblioteche si impegna a svolgere ulteriori lavori qualora si rendessero necessari per ottenere il via libera".

Estate Romana

Lo spazio del centro farà anche parte degli eventi della prossima Estate Romana: "Ne discuteremo l'8 marzo durante un consiglio municipale ad hoc - conferma Di Salvo - nel quale costruiremo le politiche culturali del IX e annunceremo alcune decisioni concrete, come gli eventi per il centenario di Pasolini e il festival della letteratura che si collegherà alla rassegna Più Libri Più Liberi. Ovviamente l'Elsa Morante sarà uno degli spazi coinvolti".

Erica Battaglia

"La struttura tornerà ad essere patrimonio della città e punto di incontro sociale e culturale - il commento di Battaglia -. Sono lieta di aver dato un piccolo contributo e spero che questo gioiello torni ad impreziosire un territorio che ha una sua identità e che deve avere spazi per poterla raccontare. Il teatro, la biblioteca, il piano ristoro e il parco sono elementi che insieme restituiscono centralità alla cultura e a quella sana voglia di costruire comunità coese".

La storia travagliata del centro

Il centro policulturale dedicato alla scrittrice e poetessa romana è stato inaugurato nell'aprile 2011, ai tempi di Alemanno sindaco e Calzetta presidente dell'ex XII Municipio. Fin da subito, però, i problemi di fruibilità sono stati motivo di scontro tra cittadini e istituzioni: si comincia con la mancanza di alcune autorizzazioni hanno reso inagibile a lungo il teatro, si finisce con il litigio tra Municipio e comune ai tempi di Ignazio Marino e Andrea Santoro. L'allora mini sindaco di centrosinistra si aspettava di poter gestire il centro, dopo la fine della convenzione con Zetèma, ma la palla passò al dipartimento cultura lasciando l'ente locale a bocca asciutta. Per vederlo affidato a Biblioteche di Roma ci vollero altri tre anni. Nonostante ciò, nel 2019 il centro non partecipò all'arena estiva, stesso destino nel 2020. Adesso la luce in fondo al tunnel è più vicina e l'estate 2022 potrebbe essere quella della rinascita.