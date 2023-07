Pasticcio Asl al Laurentino: Ater non sa nulla dell'ambulatorio. E mancano anche i parcheggi

L'apertura di una Casa della comunità gestita da Asl in un quartiere periferico e popoloso è sempre una buona notizia. Significa poter offrire un servizio pubblico a chi, non in condizioni di emergenza, altrimenti si riverserebbe negli ospedali, affollandoli e rallentando le cure a quei pazienti più gravi e bisognosi di interventi immediati. Al terzo ponte di via Ignazio Silone, nel IX municipio, ne dovrebbe aprire una nel 2024, grazie ai fondi Pnrr. Peccato che i locali siano di proprietà dell'Ater, all'oscuro di tutto e che, come se non bastasse, il restyling della strada porterà via decine di posti auto. Dove parcheggeranno operatori e utenti?

La Casa della comunità al Laurentino 38

Le Case della comunità, strutture socio-sanitarie, sono descritte dal Decreto Ministeriale del 2022, ma previste già nel 2021 con la progettazione dei fondi Pnrr. A inizio 2023 la Regione Lazio ha chiesto alle aziende sanitarie locali di individuare i locali dove aprire queste nuove strutture e quella di via Marotta/via Lipparini, altezza terzo ponte dell'ex Laurentino 38, è stata considerata idonea. La Asl Roma 2 già è presente con alcuni servizi (il CUP, il centro prelievi, geriatria) e l'obiettivo è quello di dividere i due ambienti, mantenendo il CUP e creando la centrale operativa territoriale. Un progetto finanziato dal Pnrr con circa 100.000 euro.

Le criticità emerse: parcheggi e proprietà Ater

Durante una commissione urbanistica, ambiente e ciclo dei rifiuti municipale del 28 giugno, però, sono emerse due grosse criticità fino a quel momento ignorate da Asl. La prima è quella dell'assenza di parcheggi, non previsti dai lavori del nuovo boulevard di via Ignazio Silone, atteso da 25 anni. La seconda è nei rapporti con il padrone di casa, cioè Ater, l'azienda territoriale della Regione che si occupa di edilizia residenziale pubblica. Il direttore patrimonio, infatti, durante la commissione ha fatto sapere alla direttrice del distretto 9 dell'Asl Roma 2 di non essere minimamente al corrente del progetto e né di alcuna autorizzazione concessa per l'inizio dei lavori.

Un bacino d'utenza superiore alle 50mila persone

Illustrando il progetto, la dottoressa Megli ha fatto sapere che "i lavori sarebbero dovuti già cominciare - spiega - ma ci sono stati dei problemi. Ciò che mi preoccupa è questa cosa dei parcheggi, non ne sapevo niente. Ne verranno tolti moltissimi e questo sarà un intoppo perché già abbiamo aumentato i servizi adesso per la parte ambulatoriale, con la Casa della comunità verranno ancora più persone. Il nostro bacino d'utenza sarà superiore alle 50.000 persone, tenendo conto che il distretto sanitario di competenza dell'Asl Roma 2 ha circa 180.000 abitanti, anche se dovrebbero essere 100.000". I problemi che hanno interrotto il cantiere sul nascere sono evidentemente legati a un'altra questione: il nulla osta da parte di Ater.

Ater imbarazza l'Asl: "Non avete condiviso nulla"

"La progettazione è stata condivisa e comunicata ad Ater?" chiede Ponziano Follega, direttore del dipartimento patrimonio dell'azienda Erp. "C'è stata un'autorizzazione a eseguire i lavori - prosegue -, è stata contrattualizzata la Asl? A me risulta di no. Di cosa stiamo parlando quindi? Noi non sappiamo niente, nonostante i locali siano i nostri. Non ci sono nuovi contratti di locazione, che ad oggi non vengono corrisposti". Dall'Asl, Elena Megli ha stretto le spalle: "Io so che ci sono stati degli incontri - risponde - ma non so altro".

Il Pd: "Interventi garantiscano vivibilità e fruibilità"

Anche la politica si inserisce nella questione. Manuel Gagliardi (Pd), presidente della commissione, auspica una interlocuzione fitta tra tutti i soggetti coinvolti e una soluzione sia alla questione parcheggi, sia a quella della contrattualizzazione di Asl da parte di Ater: "Il quartiere sta cambiando faccia - sottolinea il consigliere - perché non si tratta solo di aprire una Casa della comunità, ma di intervenire su via Silone con il boulevard, di realizzare una serie di opere connesse al Pru (piano di recupero urbano, ndr) e altri interventi che arriveranno nei prossimi mesi e anni, come quelli che coinvolgono i ponti 5, 6 e 7 da parte di Ater. Quindi nostro compito è che tutto sia equilibrato per garantire fruibilità e vivibilità sia da parte dei lavoratori sia dei residenti".

I cittadini: "Si modifichi progetto del boulevard o i parcheggi saranno inesistenti"

Fruibilità di cui si preoccupano soprattutto i cittadini del Laurentino Fonte Ostiense. Maurizio Filipponi, portavoce del comitato, propone una soluzione: "Il boulevard di via Silone - premette - porterà via molti parcheggi perché spariranno quelli nello spartitraffico centrale, che a dire la verità non sarebbero regolari ma ormai è abitudine parcheggiare. La mia idea è che si modifichi il progetto prevedendo posti auto a pettine sui lati della parte pedonale prevista, così da permettere più facilmente l'accesso ai servizi e ai negozi della zona. Alternative non ce ne sono: le strade limitrofe sono piene di auto dei residenti e il parcheggio del municipio, al civico 100 di via Silone, è appena sufficiente per i dipendenti e chi si reca per pratiche burocratiche".