Operai aggrediti e striscioni contro Ater. Cosa sta succedendo al quinto ponte del Laurentino 38

Il progetto di riqualificazione dei ponti 5 e 6 del Laurentino 38 è stato annunciato da Regione Lazio e Ater a novembre 2021. Sono passati quasi due anni e di quel progetto non c'è nulla, a parte un cantiere fermo che crea degrado e mette in pericolo chi vive nel quartiere. La ditta, che ha vinto una gara complessiva da oltre 7 milioni di euro (fondi regionali e in parte minore anche di Ater), a inizio settembre ha interrotto anche quel poco che stava portando avanti, a causa dell'aggressione subita da uno dei suoi operai. E ci sono due nuclei, in totale sei persone, che non hanno ancora una collocazione alternativa.

Gli striscioni apparsi al Laurentino 38

La mattina di giovedì 28 settembre alcuni striscioni sono apparsi sulle terrazze del quinto ponte al Laurentino 38. Contro il Comune, contro Ater, contro alcuni consiglieri municipali del IX. L'accusa è quella di non aver fatto un buon servizio per le famiglie occupanti, che dagli anni '90 si trovano lì (ma quasi tutte sono state spostate altrove, in altri alloggi Ater), lasciando spazi fatiscenti, senza manutenzione e per i quali gli stessi inquilini hanno pagato per ristrutturare e ovviare alle carenze di dotazione. Nel frattempo, proprio sotto ai lenzuoli riempiti di scritte, giace un cantiere abbandonato.

"Operaio malmenato, ora il cantiere è fermo"

"A inizio settembre un operaio è stato malmenato - racconta la presidente del IX, Titti Di Salvo - e così la ditta ha sospeso i lavori. Successivamente, abbiamo ricevuto una sorta di 'mail bombing', quindi email con lo stesso oggetto e contenuto nel quale si denunciavano le condizioni indecorose dei ponti e nello specifico quelle dei due nuclei familiari che ancora vivono nel quinto. Gli uffici hanno risposto a tutti, spiegando cosa è stato fatto nell'ultimo anno e proponendo incontri singoli per ulteriori chiarimenti. Purtroppo in questa situazione si incrociano due elementi: un'opera pubblica finanziata dalla Regione che si blocca e l'assenza di sicurezza dovuta ad un cantiere aperto". Di Salvo, in carica dall'autunno 2021, fa sapere a RomaToday di aver sollecitato tutti gli enti coinvolti: "Ho scritto già a fine agosto - continua - al Campidoglio, alla Polizia Locale, ai nostri uffici per quanto di competenza municipale, tutti sono consapevoli di cosa sta succedendo".

Le famiglie occupanti che resistono allo sgombero

Riguardo alle due famiglie occupanti che non hanno lasciato gli alloggi (altre 43 sono state ricollocate altrove negli scorsi mesi), la minisindaca sottolinea quanto provato a fare dalle istituzioni: "Abbiamo parlato con tutti - ricorda - raccogliendo le esigenze. Chi aveva titolo, con redditi molto bassi e nessuna alternativa alloggiativa, è andato altrove. Abbiamo anche proposto, ove possibile, la corresponsione di un contributo temporaneo per sostenere un affitto. Purtroppo questi due nuclei o hanno rifiutato le destinazioni oppure non avevano i requisiti per la casa popolare. Il tema è che si sta bloccando la riqualificazione di un quartiere, la creazione di spazi sociali e culturali, alloggi per studenti universitari e appartamenti per dare casa ai giovani. Un'opera pubblica bandita, finanziata, che ad oggi rappresenta solo una spesa per un cantiere fermo".

Cosa prevede il progetto di riqualificazione

Nel dettaglio, come illustrato il 12 novembre 2021 dalla Regione, dall'allora presidente Nicola Zingaretti e dall'assessore a urbanistica e politiche abitative Massimiliano Valeriani, il progetto per i ponti 5 e 6 del Laurentino 38 è stato finanziato con 7 milioni di euro, ai quali sommare 700mila di fondi Ater, per creare 28 alloggi per ogni ponte, da differenti metrature: 50 alloggi con tagli piccoli-medi da 40/60 mq e 6 alloggi di taglio medio da 60/80 mq. Una parte, secondo quanto si apprende, dovrebbero andare in gestione a Lazio Disco, l'ente regionale per il diritto allo studio, per destinarli a fuori sede con precisi requisiti di reddito.