Il condizionatore è rotto, nelle sale fa troppo caldo e così la biblioteca Laurentina resterà chiusa per due settimane

La biblioteca Laurentina, intitolata a Elsa Morante, è stata chiusa oggi giovedì 11 luglio e lo sarà fino al 27. Il motivo? Si muore di caldo.

Biblioteca Laurentina chiusa

Come si legge sul sito di Biblioteche di Roma, la sede di Piazzale Elsa Morante al Laurentino Fonte Ostiense ha il sistema di condizionamento rotto. Le sale, con l'ondata di calore che sta soffocando la Capitale, si sono fatte roventi. Una situazione invivibile per lavoratori e utenti.

Il condizionatore non va

Così la responsabile, Alessandra Benedetti, ha deciso di chiudere in via straordinaria la biblioteca, fini al 27 luglio "a seguito di pervenuta comunicazione di ondata calore prevista nei prossimi giorni e non essendo funzionante l'impianto di condizionamento". Con l'allerta caldo fissata al livello 3, non avere un sistema di raffrescamento funzionante non è il massimo. Come spiegano anche dal municipio (che non risulta essere diretto responsabile delle biblioteche) "ci hanno impiegato un po' a capire quale fosse il problema, ora l'ufficio tecnico comunale che si occupa di queste cose è stato informato e dovrà intervenire. Sicuramente non entro questo fine settimana, si vedrà la prossima".

L'accusa dell'opposizione in municipio

"È surreale che non si riesca a risolvere, in tempi brevi e certi, una problematica così comune - accusa la consigliera della civica Raggi, Carla Canale - preferendo chiudere sine die questo importantissimo spazio culturale ai cittadini del municipio IX e, soprattutto, del quartiere Fonte-Ostiense. Guasto che, peraltro, non consente ai dipendenti della biblioteca di lavorare in condizioni ottimali a fronte del caldo record che si sta registrando in questi giorni. Invitiamo, dunque, la Presidente Di Salvo, che ha mantenuto le deleghe alla Cultura e al Personale, a risolvere al più presto la questione, al fine di restituire a stretto giro la fruibilità di questo importante presidio culturale alla cittadinanza".