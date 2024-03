A Fonte Ostiense un bibliopoint nell'ex casa del custode. E si gioca anche a scacchi

La casupola un tempo abitata dal custode della scuola diventa bibliopoint aperto al territorio. A Fonte Ostiense, IX municipio, inaugura uno spazio dedicato ai più piccoli, anche appassionati di scacchi e dama.

Un bibliopoint a Fonte Ostiense

La struttura, vuota e malmessa, era quella abitata dal custode dell'I.C. Largo Dino Buzzati. Ma quella figura, andata in pensione, non è più prevista per le scuole capitoline. E così, dopo anni di nulla, la dirigente Paola Cortellessa ha deciso di trasformarla in qualcosa di utile, a disposizione non solo delle iscritte e iscritti dell'istituto, ma anche degli abitanti del quadrante. Per farlo, però, ha avuto bisogno del supporto dell'amministrazione.

Il sostegno del Miur

Come spiega l'assessora alla scuola e ai lavori pubblici, Paola Angelucci "una volta ricevuta la proposta di aprire una biblioteca, ci siamo mossi per reperire i fondi. Una parte sono arrivati dal Miur, nell'ambito del contrasto alla povertà educativa, risalenti al 2020/2021. L'altra è del municipio, che è intervenuto sul rifacimento del tetto". Il contributo di testi per bambini è arrivato dalla libreria "Pagina348", di via Cesare Pavese.

Il bibliopoint della "Largo Dino Buzzati" rimarrà aperto anche oltre l'orario scolastico, come progetto di Scuole Aperte di Roma Capitale.