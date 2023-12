Asl e Ater litigano e i fondi Pnrr per la Casa della Comunità rischiano di saltare

La realizzazione di una Casa della Comunità all'interno dei ponti di via Ignazio Silone al Laurentino 38, oggi Fonte Ostiense, sta diventando sempre più un caso. Innanzitutto diplomatico. La struttura, che dovrebbe collocarsi nel III ponte del piano di zona, è finanziata con fondi del Pnrr e per questo la sua realizzazione richiede tempistiche serrate e scadenze precise da rispettare. Dall'Asl Roma 2, però, la dottoressa Elena Meglio ha denunciato alcune criticità che renderebbero impossibile il proseguio del progetto e si è acceso lo scontro con il dipartimento patrimonio dell'Ater, proprietaria degli immobili.

La trasformazione dell'ex Laurentino 38

Uno scontro andato in scena durante l'ultima commissione ambiente e urbanistica del IX municipio, convocata dal "dem" Manuel Gagliardi proprio per fare il punto della situazione. Il PRU Laurentino, infatti, comprende una serie di opere pubbliche che insistono sulla direttiva di via Ignazio Silone, dove si trova anche la sede municipale e la loro realizzazione contemporanea necessita un monitoraggio. Dal nuovo "boulevard" responsabilità del dipartimento Csimu di Roma Capitale alla riqualificazione dei ponti in capo ad Ater, passando per la trasformazione dell'ex scuola di via Lipparini in un hub della creatività e della cultura, sono molti gli interventi che comporteranno un maggiore afflusso di automobili. A tutto ciò si aggiungono due progetti paralleli presentati da Asl Roma 2.

La Casa della Comunità a rischio

L'azienda sanitaria locale, infatti, ha intenzione di aprire una Casa della Comunità e un Centro operativo territoriale (C.O.T.), lì dove già è presente con un ambulatorio. Ma come spiega Elena Megli, dirigente medico intervenuta in commissione, è tutto in predicato. In particolare la Casa della Comunità: "Il progetto ha diversi ostacoli - annuncia -. Noi abbiamo iniziato dalla settimana scorsa ( tra il 20 e il 24 novembre, ndr) i lavori per la C.O.T. su via Lipparini, lavori che procedono speditamente e a breve avremo la centrale operativa che si occuperà di telemedicina e transizioni di setting assistenziali. Resta però il grosso problema della Casa della Comunità, perché quando Ater ha dato l’ok ai lavori, sulla struttura in cui già abbiamo servizi ha messo il vincolo sul primo piano e sul pianterreno. Il che chiaramente crea seri problemi, tagliando servizi importanti altrimenti previsti. Da quel che scrive Ater ci sono vincoli di utilizzo di locali destinati a servizi residenziali".

I locali sono vincolati da Ater

"Noi perdiamo una parte della struttura e quindi i cittadini del municipio perdono servizi sociosanitari - accusa Megli -. È un grosso problema. Evidentemente a qualcuno non interessa che dei servizi sanitari vengano tagliati". Il rischio è che salti tutto, prima di tutto i 100mila euro stanziati dal Pnrr, perché tra gli standard minimi previsti per poter realizzare la struttura c'è l'apertura di una sala della comunità da utilizzare per incontri con la cittadinanza e attività formative dedicate ai caregiver, alle scuole e agli anziani. "E al piano terra, dove oggi ci sono gli sportelli per le patenti speciali - conclude Megli - ci dovevamo mettere i servizi ambulatoriali, con la guardia medica al primo piano. Oggi sta in un locale affossato a via Silone, quando piove troppo rischia sempre di allagarsi".

Ater: "Non è colpa nostra, stufi di queste accuse"

Come già successo durante una precedente commissione, a fine giugno, è stato Ponziano Follega di Ater a replicare. Stavolta con toni a dir poco infastiditi: "Da parte nostra non esiste ostracismo - ha sottolineato - perché ci sono dei verbali di consegna risalenti a quarant'anni fa, che il Comune ha, in cui si indicavano dei vincoli di destinazione. Quei locali nascono per i residenti, lo sanno tutti e lo sa il Comune. Imputate ad Ater colpe che non ha, questo atteggiamento mi fa arrabbiare".

La soluzione

Una possibile soluzione, proposta da Gagliardi, è questa: "Si potrebbe valutare, da parte di Ater - conclude l'argomento - di mettere a disposizione i piloti vuoti e le rimanenze di cubature frutto di precedenti abbattimenti di ponti, con Asl che a spese proprie andrebbe a riempire e chiudere quei vuoti realizzando gli spazi necessari". Un'opzione sulla quale Ater si è limitata a prendere atto, mentre Asl ha spinto sull'acceleratore: "Il progetto lo dobbiamo fare ora, i fondi Pnrr hanno dei tempi rapidi, quindi dobbiamo metterci al tavolo noi, Ater e Comune per trovare una soluzione".