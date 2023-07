Ancora guai all’ascensore nel palazzo Ater di 14 piani: è fuori uso da giorni

In via Paolo Buzzi, nel quartiere del Laurentino Fonte Ostiense, ci sono trentacinque famiglie che non possono utilizzare l’ascensore. Sono quelle che abitano nella cosiddetta “torre”, un edificio di 14 piani di proprietà dell’Ater.

I primi segnali

“Negli ultimi cinque mesi avevamo fatto dei reclami perché sentivamo uno strano rumore all’ascensore finché, più di un mese fa, le porte del piano terra si sono rotte”ha raccontato un’inquilina a Romatoday. C’è un cartello, appeso dai residenti, che consiglia di salire al primo piano per chiamare l’ascensore. Davanti le porte, sono anche stati sistemati dei vasi. “Li abbiamo messi noi, per rendere ancora più chiaro che è fuori uso” fanno sapere.

Ascensore completamente fermo

Il problema, che riguarda la scala B del civico 141, è progressivamente andato peggiorando. “Dall’inizio di questa settimana l’ascensore è completamente fuori uso. Lo abbiamo segnalato alla ditta e recentemente anche all’Ater. Qui abitano famiglie con persone anziane ed invalide” per le quali, restare senza ascensore, equivale a non poter uscire di casa, neppure per andare a fare la spesa.

Un problema ricorrente

Non è la prima volta che in quella scala si registrano problemi all’impianto elevatore. E’ almeno la quarta volta, nel giro di quasi due anni, che i suoi abitanti segnalano guasti a Romatoday. Nel 2021, la tardiva riparazione, ha comportato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto impiegare una scala per raggiungere il balcone d’un uomo che necessitava d’essere trasferito in ospedale.

Una riparazione urgente

“In questo palazzo ci sono problemi d’ogni sorta, abbiamo le cantine che si allagano ad esempio” ha raccontato la residente “l’urgenza però è ora legata al ripristino dell’ascensore”. Ci sono oltre cento inquilini in quell’immobile di quattordici piani. Per molti di loro, i giorni che passano senza che l’ascensore venga riparato, rappresentano una vera agonia.