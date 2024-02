AS Roma: al centro sportivo di Trigoria piantati 120 nuovi alberi

Al Centro Sportivo Fulvio Bernardino, campo base dell’AS Roma sono stati piantati 120 nuovi lecci, un’iniziativa che rientra nel percorso di maggior sostenibilità voluto dal club e nella riqualificazione verde dell’impianto coinvolgendo le giovani generazioni.

Proprio per un futuro più sostenibile sono stati scelti i lecci, dei sempreverdi con foglie coriacee che assorbono notevoli quantità di CO2 e producono elevate quantità di O2. Questa mossa dell’AS Roma si inserisce nella riqualificazione verde dell’impianto che in un anno ha fatto portato al club un risparmio energetico di 96 MegaWatt in un anno e ha evitato l'emissione di circa 34 mila grammi di CO2.

L’attività è stata svolta con lavoro congiunto fra AS Roma, Regione Lazio e RomaNatura e con la collaborazione degli studenti della quinta elementare della Scuola Tacito Guareschi (via del Risaro – Vitinia) che successivamente con l’aiuto dei guardia parco hanno apposto su ogni pianta arborea il cartellino di identificazione associato ad alcune donne di importanza storica.

All’evento hanno partecipato la CEO dell’AS Roma Lina Souloukou, l’Assessore Regionale al Bilancio, Agricoltura e Parchi Giancarlo Righini, il Commissario Straordinario di Roma Natura Marco Visconti e l’Assessora alla Scuola del Municipio IX Paola Angelucci.

L’impegno dell’AS Roma per la sostenibilità ambientale è concreto e lo dimostra il fatto che il club è stato scelto tra i membri dell’ECA per la strategia UEFA di sostenibilità calcistica 2030 Strength Through Unity. Queste le parole della CEO Souloukou: “Un centro sportivo sempre più green rappresenta uno dei pilastri del percorso che stiamo portando avanti con RomaNatura e la Regione Lazio, un percorso che punta anche alla formazione delle giovani generazioni: per questo siamo davvero felici di coinvolgere i bambini del nostro Municipio nel processo di piantumazione in corso in questi giorni”.

“La forestazione è un tema di grande attualità e una sfida importante per l' amministrazione regionale perché da questa dipende la sopravvivenza del territorio e dell'ambiente che ci circonda – dichiara l’Ass. Ringhini – “Coinvolgere i giovani in questo processo diventa, quindi, fondamentale. A tal fine come Regione Lazio abbiamo pubblicato dei bandi, che sono ancora attivi, per invitare giovani fra i 18 e 28 a svolgere il servizio civile all'interno dei parchi regionali. Un'esperienza unica che a come obiettivo quello di accrescere nelle nuove generazioni la conoscenza e il rispetto della natura".

Il Commissario Straordinario di RomaNatura, Marco Visconti, ha voluto quindi sottolineare l’importanza di questa collaborazione che proseguirà nei prossimi mesi con nuovi appuntamenti: “Anche per il 2024 RomaNatura rinnova il suo impegno con l'AS Roma per la riqualificazione del verde urbano attraverso un rilevante intervento di forestazione con la messa a dimora di nuove alberature nel Centro Sportivo Fulvio Bernardini. Si tratta di azioni che puntano a potenziare il capitale naturale attraverso una serie di interventi che, come RomaNatura stiamo avviando per gettare le basi di una ripresa sostenibile, che metta al centro le politiche ambientali e di innovazione con l'obiettivo di tutelare gli equilibri ecosistemici, la conservazione della biodiversità e restituire ossigeno all’ambiente".