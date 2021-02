Eur, scivoli ed altalene nuove nell'area giochi della Ferratella: si va verso la riapertura

Altalene, torre, scivolo. E tappetino antitrauma. L’area giochi di viale Oceano Atlantico, nel quartiere Eur-Ferratella, è stato sistemato. Ed è quasi pronto per tornare a disposizione dei bambini.

“Sono in via di conclusione i lavori per la realizzazione di un’altra area giochi, questa volta nel Parco Giovannino Agnelli -ha fatto sapere l’assessora al Verde Laura Fiorini - Alcuni mesi fa i tecnici dell’Ufficio aree ludiche del hanno effettuato un sopralluogo, insieme al comitato di quartiere, e riscontrato la pericolosità delle attrezzature: vecchie, usurate e danneggiate”.

Come già accaduto per molte altre ludiche presenti nel territorio municipale, dall'Eur Castellaccio a Vallerano, altalene e scivolo giudicati pericolosi sono stati eliminati. “Per tutelare la sicurezza dei bambini, i giochi erano stati immediatamente rimossi con l’impegno di riqualificare e migliorare al più presto l’intera area ludica, aumentando anche il numero delle attrezzature”. A differenza di quanto accaduto in via Buster Keaton ed in via Bilbao, alla Ferratella i giochi sono stati sostituiti.

Il risultato è stato “reso possibile grazie all’appalto, attivato lo scorso novembre, di un milione di euro che che si va ad aggiungere agli altri investimenti effettuati per realizzare o migliorare questi spazi, così importanti per i bimbi e molto apprezzati dai cittadini” ha concluso l’assessora Fiorini.

Al Parco Agnelli, oltre a installare la pavimentazione antitrauma, le torri con lo scivolo, tre giochi a molla ed un bilico è stato incrementato anche il numero di altalene. “Il risultato - ha concluso l'assessora con la delega al verde - è un nuovo spazio per far giocare e divertire i nostri bambini, in sicurezza”.