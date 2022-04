Ardeatina strada killer, il Municipio scrive a Gualtieri: "Basta morti, subito la manutenzione"

Ieri sulla via Ardeatina si sono verificati due incidenti nell'arco di un'ora, tra le 8 e le 9 del mattino, con tre feriti gravi e due auto distrutte dalle fiamme. Oggi la presidente del IX Municipio e l'assessora ai Lavori Pubblici, Titti Di Salvo e Paola Angelucci, hanno deciso di appellarsi a Roberto Gualtieri in veste di sindaco della Città Metropolitana, al vicesindaco Pierluigi Sanna e alla consigliera delegata Manuela Chioccia chiedendo interventi urgenti di messa in sicurezza.

La lettera del Municipio a Gualtieri e Sanna

Nella missiva a doppia firma si ricorda l'importanza dell'Ardeatina e la quantità di traffico che la attraversa, dal cuore di Roma fino ad Ardea, per buona parte nel territorio del IX (e VIII) Municipio. "Una strada con carichi trasportistici importanti - scrivono Di Salvo e Angelucci - con intenso transito di mezzi pesanti che procedono a velocità non consentita dai limiti imposti e dalla presenza di molti centri abitati ed è tra le strade più pericolose di Roma e provincia".

Il tratto più pericoloso di via Ardeatina

Le due esponenti dell'amministrazione locale ricordano alla Città Metropolitana che gli interventi di riqualificazione, manutenzione e messa in sicurezza del manto stradale "recentemente realizzati" si sono interrotti al km 24, località Falcognana "senza proseguire oltre, senza coinvolgere la parte più critica fortemente segnata dalla presenza di avvallamenti e buche che costringono i conducenti a manovre pericolosissime mettendo a rischio l'altrui incolumità". Il tratto messo sotto i riflettori nella lettera è quello che va dal km 15 (rotonda di Falcognana) al km 22 (rotonda Albano - Torvajanica).

Incidenti mortali negli ultimi mesi

Domenica 13 marzo due auto si sono scontrate proprio tra i km 17 e 18 della via Ardeatina. L'incidente ha causato la morte di un cittadino argentino di 52 anni, Carlos Marcelo Valerio e il ferimento grave di altre 4 persone, tra cui un bambino. A settembre scorso un pedone è stato investito in zona Vigna Murata. Da anni, inoltre, i residenti dei quartieri che si sviluppano in torno alla provinciale - in particolare quelli di Falcognana - denunciano l'ammaloramento del manto stradale e l'assenza di dispositivi di sicurezza che rendano agevole non solo il transito in auto e moto, ma anche l'attraversamento.

Le richieste di Di Salvo e Angelucci

Adesso, però, anche da largo Benenson si fanno sentire: "Occorre intervenire con tempestività - chiedono Di Salvo e Angelucci - per l'eliminazione del pericolo e contestualmente sbloccare il proseguimento degli interventi di manutenzione previsti e ormai fermi da troppo. Il Municipio chiede con estrema urgenza il ripristino delle condizioni di sicurezza pedonale e stradale attraverso il rifacimento del manto stradale nel tratto indicato, il potenziamento e l'adeguamento dell'illuminazione pubblica, l'installazione di segnaletica luminosa nei tratti più pericolosi, l'utilizzo di tutti i dispositivi disponibili, dagli autovelox ai dissuasori, l'adeguamento dei marciapiedi e la loro realizzazione dove assenti". La preoccupazione è anche per chi frequenta gli istituti comprensivi della zona, come il Frignani al numero 1274, con bambine e bambini dai 3 ai 13 anni che ogni giorno passano da quelle parti - a loro rischio e pericolo, viene da pensare. "E' una nostra priorità - concludono - portare avanti ogni azione politica e amministrativa a garantire sicurezza e vivibilità a chi abita, lavora, studia e transita su via Ardeatina".