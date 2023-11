A fine novembre riaprirà il teatro del centro culturale "Elsa Morante" al Laurentino

Due ettari di verde e servizi che tra qualche settimana saranno completamente fruibili dalla cittadinanza. E' la novità che investe il Laurentino Fonte Ostiense, una delle zone più popolari del IX municipio, a due passi dalla sede dell'ente locale e lì dove sorge il centro culturale "Elsa Morante".

Nuova area verde per il centro "Elsa Morante"

Il 19 novembre il IX municipio e Biblioteche di Roma, ente che gestisce la Biblioteca Laurentina, hanno siglato un protocollo per la gestione dell'area e a breve verrà anche riaperto il teatro da 180 posti che si trova all'interno del complesso. Uno spazio inutilizzato da anni, a causa di lungaggini burocratiche e amministrative, lavori di ristrutturazione da completare e autorizzazioni da ottenere per il pubblico spettacolo.

Il "nuovo" teatro pronto a riaprire

"A fine giugno Roma Capitale ha deliberato l'affidamento a Zètema la gestione di tutti i teatri civici della città - spiega la presidente del IX, Titti Di Salvo - tra questi anche quello dell'Elsa Morante. L'assessorato capitolino alla cultura successivamente ha proposto a Biblioteche di Roma di ospitare nel teatro la compagnia 'Laboratorio Gabrielli' per circa un anno". L'associazione, che si occupa di proporre attività teatrali alle scuole, aperte anche a studentesse e studenti con disabilità, dovrà a far meno della sua sede ufficiale nel rione Trastevere, quasi fino alla fine del 2024, per lavori di restauro.

Un progetto con aziende, studenti e Regione

"Si sono occupati loro di realizzare i lavori necessari - prosegue Di Salvo - e li hanno quasi conclusi. Adesso otterranno l'autorizzazione definitiva al pubblico spettacolo e a fine novembre inizieranno le loro attività. Alla fine verrà messo a bando da Zètema, come previsto già dal Campidoglio". Il processo di restituzione dell'area al territorio è stato accompagnato dal IX municipio con un progetto culturale che coinvolge l'istituto alberghiero Tor Carbone, Arsial, l'assessorato all'ambiente, la consulta della cultura e le aziende che fanno parte della rete DOM9, ovvero a marchio Denominazione di Origine Municipale, istituito nel 2014. "Un progetto che terrà aperto il parco una domenica sì e una no - spiega la minisindaca - , un giorno nel quale solitamente è inaccessibile. Alla fine di questo processo, che coinvolge l'area verde, la biblioteca e il teatro, la cittadinanza ritroverà quello che era nell'ambizione originaria di chi pensò il quartiere, cioè quella di avere tre piazze in una".