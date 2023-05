Anziani delle RSA a scuola di meteorologia

Il 30 maggio 2023 alle ore 16:00 gli ospiti interni ed esterni dell’Over Senior Residence Fonte Laurentina di Roma prenderanno parte del progetto formativo ludico dedicato alla meteorologia.

L’evento, gratuito, organizzato dalla partnership tra 3B Meteo e Over (il gruppo residence per anziani) vedrà tornare "a scuola gli" anziani che durante gli incontri analizzeranno metodi, strumenti, studi relativi alle condizioni metereologiche per la previsione del tempo sull’Italia e temi legati al cambiamento climatico.

Emma Parigi conduttrice TV all’interno di 3B Meteo sottolinea l’importanza della meteorologia nella quotidianità e specifica che gli Over 65: “Sono un pubblico che coinvolge gli Over 65, un target che vive di esperienza accumulata e vissuta. Per loro abbiamo creato un contesto educativo ancora più stimolante e coinvolgente rispetto ai percorsi formativi che generalmente promuoviamo all’interno delle scuole.

Specifica l’importanza degli Over 65 Ilaria Valentinuzzi, Head of Marketing & Communication Over, ha aggiunto: “Sono una ricchezza e infatti hanno ancora tanto da dare. Over e le sue strutture hanno sempre dedicato, fin dalla fondazione, moltissime energie per poter rendere il tempo degli anziani il più costruttivo possibile, in modo da regalare una sorta di nuova vita a tutti i nostri ospiti. Per questo siamo entusiasti di questa partnership che offre una grande opportunità di conoscenza in un settore come la meteorologia che si inserisce, da sempre, nella nostra quotidianità”.