La strada è stretta, il traffico è in tilt. Per allargarla i privati potrebbero chiedere di costruire di più a Cecchignola

Il caos viabilità tra Cecchignola, Vigna Murata e Fonte Meravigliosa rischia di esplodere di nuovo a settembre, con il ritorno dalle ferie di migliaia di famiglie e la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado. Dal 29 maggio una nuova disciplina di traffico ha istituito il senso unico su via del Casale Zola, strada privata mai acquisita al patrimonio comunale, che fa da collegamento tra Cecchignola e Fonte Meravigliosa: è troppo stretta (solo 5,70 mt) e non può consentire il doppio senso. Il IX municipio ha individuato la soluzione principale e a lungo termine: ampliarla per renderla a norma. Ma il terreno su cui si sviluppa è di un privato.

Il traffico a via del Casale Zola

Per questo da quasi un anno l'ente di prossimità ha aperto un'interlocuazione anche con l'Esercito, padrone di casa di un certo peso nel quadrante trovandosi nella città militare della Cecchignola. Trovando sfogo per la viabilità all'interno del complesso si risolverebbero, almeno momentaneamente, gli ingorghi che si creano nelle ore di punta della giornata, quindi la mattina in uscita e dal tardo pomeriggio all'ora di cena in ingresso. Una richiesta avanzata dal IX municipio non ancora ufficialmente, condivisa per ora con il consiglio e presto sul tavolo dell'Esercito, ma che due forze politiche di opposizione avrebbero anticipato ai generali: la lista Calenda e la Civica Raggi.

La richiesta all'Esercito per dare sfogo alla viabilità nelle ore di punta

Carla Canale e Marco Muro Pes, infatti, hanno preso contatti con i vertici dell'Esercito chiedendo l'apertura al traffico pubblico via dell'Esercito: ">Dovremmo trovare un accordo - spiega Canale - per entrare a via dell'Esercito con dei 'passi' in alcune fasce orarie, presumibilmente 7.30/9.30 e 16.30/21.30, si avrebbe così un collegamento diretto con la metro Laurentina. Rimarrebbero in zona Dazio quelle persone che devono andare a Roma 70, ma loro già adesso potrebbero usare via del Tintoretto". Inoltre, continua la consigliera ex presidente del comitato di quartiere Vigna Murata "in commissione mobilità si è licenziato un documento che dà mandato al municipio di trattare con la proprietà del terreno su cui insiste via del Casale Zola, per accordarsi senza l'esproprio del terreno, sulla riqualificazione e sull’allargamento della strada nel rispetto del monumento naturale della Cecchignola e nel rispetto dell’ambiente". In ogni caso, la lista Calenda ha protocollato una mozione - che però ha lasciato aperta ai contributi e alle sottoscrizioni di tutte le forze politiche - in cui si chiede di "avviare al più presto una trattativa per iniziare una sperimentazione che consenta il passaggio di veicoli privati nel tratto presidiato di viale dell'Esercito, nel rispetto delle priorità di servizio e sicurezza necessarie in una zona militare" fanno sapere Marco Muro Pes e la capitolina Flavia De Gregorio. "Quello che ci auguriamo è che questa volta vada in maniera diversa - aggiungono - e si possa avviare una trattativa per sottoscrivere finalmente un importante protocollo d'intesa nel reciproco interesse". Peccato, però, che in una riunione del 26 giugno il generale Schiariti, intervenuto sul tema, abbia chiaramente negato la possibilità che il traffico veicolare non militare passi per via dell'Esercito e via dei Genieri: "Non è una possibilità percorribile - si legge nel verbale - in ragione delle necessità militare dell'area". Nell'occasione, Schiariti ha fatto sapere che recentemente è stato consegnato il primo lotto dell'edificazione del nuovo polo alloggiativo della Cecchignola che prevede l'apertura al pubblico di un collegamento tra via dei Bersaglieri e via Kobler "consentendo una fluidificazione del traffico locale tra i quartieri interessati".

La trattativa del municipio per l'ampliamento della strada

La trattativa, di fatto, è già iniziata. Il 10 luglio, come conferma anche la minisindaca Titti Di Salvo, c'è stato un primo incontro con la proprietà dei terreni su cui insiste via del Casale Zola e che servirebbero all'amministrazione per ampliarla. Secondo Canale, che lo ha messo anche nero su bianco in una nota stampa congiunta con il capitolino Antonio De Santis, in cambio del terreno i privati vorrebbero cubature: "Sono voci ufficiose - conferma la consigliera municipale - ma a quanto pare la richiesta sarebbe quella di costruire la casa della salute e la casa dello sport. Servizi che aumenterebbero il traffico e l'arrivo di persone, non risolvendo ma peggiorando una criticità che stiamo fronteggiando proprio ora. Sarebbe un problema non solo per il notevole impatto sulla vivibilità dell'intero quadrante, ma anche perché gli standard pubblici previsti dai relativi insediamenti devono essere non solo quantitativamente, ma soprattutto qualitativamente validi".

Di Salvo: "Lavoriamo per trovare soluzioni tampone"

Sul tema, la presidente del IX municipio non conferma le voci: "Ho già parlato con la consigliera Canale - risponde a RomaToday - e le ho detto che non ci sono stati incontri segreti, anzi. La proprietà del terreno ha ricevuto la nostra richiesta per l'ampliamento della strada e si è riservata di presentare delle richieste, che ad oggi non sono pervenute". L'incontro è stato 10 giorni fa e l'attesa prosegue: "Cubature? - prosegue Di Salvo - mi fa piacere che qualcuno abbia la verità in tasca. Da mesi abbiamo aperto un tavolo interistituzionale sul problema della viabilità in quel quadrante, ogni volta produciamo un verbale che viene inviato a consiglieri e giunta, parliamo con l'Esecito al quale abbiamo avanzato delle richieste e il primo risultato ottenuto è la prossima apertura di una bretella su via dei Bersaglieri. Vogliamo evitare che ci siano prolungamento di via Kobler che attraversi il fosso naturale, questo è il primo obiettivo. Ovviamente bisogna anche trovare soluzioni tampone perché tra un mese e mezzo ricominciano i problemi". Di Salvo non digerisce molto le illazioni e gli attacchi dell'opposizione: "C'è chi conosce tutto e tutti e ha una visione ben precisa di come debbano essere fatte le cose - aggiunge - ma poi non è stato in grado di mettere a terra questa visione e queste conoscenze quando ne ha avuto la possibilità, stando al governo".