Municipio IX, da Fonte Laurentina a Vitinia è allarme rifiuti: "Il piano di Gualtieri arriverà anche da noi?"

"Dove, come e quando verranno ripulite le strade del IX Municipio?". La domanda, in sintesi, viene posta dalla consigliera della Civica Raggi Carla Canale e dal collega Cinquestelle Marco Cerisola, all'interno di un'interrogazione a risposta immediata protocollata oggi, lunedì 15 novembre, indirizzata alla presidente Titti Di Salvo.

E c'è da aggiungere: "Con quanti soldi?". "Vogliamo capire in che modalità si sta attuando il piano straordinario di pulizia presentato ed operativo, a detta del sindaco Gualtieri, in tutta la città dal 1 novembre - dichiarano a Roma Today - quali e quante siano le risorse utilizzate nel dettaglio per il Municipio Roma IX Eur e nel concreto quali azioni verranno messe in campo per rendere performante la raccolta rifiuti e la pulizia delle strade con un adeguato piano foglie, visto che ad oggi la situazione sembra peggiorata e sono in sofferenza non solo le zone del municipio coperte dalla raccolta stradale, ma anche quelle coperte dal porta a porta".

Da Trigoria a Spinaceto-Tor de' Cenci, da Decima a Vitinia passando per Fonte Laurentina, il quadro è quello di marciapiedi invasi da cumuli di immondizia. "In questi giorni abbiamo ricevuto varie segnalazioni dai cittadini dei quartieri dei municipio Roma IX Eur, che dimostrano lo stato di sofferenza" confermano Canale e Cerisola, che pretendono un'omogeneità degli interventi in tutti i 15 Municipi. Le circostanze denunciate dai residenti "comportano un'emergenza igienico-sanitaria in tutte le zone della città, favorendo il proliferare di topi" aggiungono i consiglieri d'opposizione.