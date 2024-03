Decine di appartamenti depredati in pochi giorni. L'allarme di Santa Felicola

La mancanza di illuminazione nel quartiere di Santa Felicola-Molino, appena fuori dal Raccordo, non colpisce solamente i due parcheggi abbandonati a ridosso del centro civico. Anche le strade limitrofe non se la passano tanto bene. Gli abitanti da tempo denunciano mancanza di sicurezza, che si concretizza in una raffica di furti nelle abitazioni e reati che coinvolgono le automobili parcheggiate in strada. Non è solo Fonte Maravigliosa, quindi, il quartiere preferito dai ladri.

Raffica di furti a Santa Felicola

Come racconta il presidente del comitato di quartiere Marco Vitale, a fine 2023 si è raggiunto il picco assoluto: "Solo tra Natale e Capodanno - ricorda - abbiamo potuto riscontrare la bellezza di 25 furti in appartamento in meno di dieci giorni. Tra questi, anche episodi che hanno colpito alcune attività commerciali della zona". D'altronde se l'illuminazione pubblica è assente, chi si muove dovendo restare nascosto viene invitato a nozze. E così oltre alle abitazioni private, le visite non gradite dei ladri sono state ricevute anche da una tabaccheria, da una compagnia assicurativa e da un bar ristorante. Tutti sull'asse di via Ardeatina, km 9+700.

Le strade prese di mira dai ladri

"Purtroppo come tutte le periferie del IX municipio (i cosiddetti piani particolareggiati "O", ex abusivi, ndr) - continua Vitale - ancora nel 2024 ci ritroviamo senza alcune opere urbanistiche fondamentali, tra queste l'illuminazione pubblica. Questo incide sulla percezione di sicurezza nel quartiere, che sicuramente verrebbe migliorata se insieme alla nuova illuminazione subentrassero anche le videocamere". Le strade più colpite dai furti sono via Vittore Ghiliani, via Francesco Carega, via Giovan Domenico Nardo, via Michele Lessona, via Santa Felicola e via Stanislao Solari, oltre alle attività commerciali su via Ardeatina. "Siamo in costante contatto con il IX municipio per ottenere l'installazione di telecamere di videosorveglianza". E ovviamente, per implementare il sistema di illuminazione.

La testimonianza di una vittima

"Circa un mese fa sono entrati in pieno giorno forzando la serratura del portone - racconta un abitante di via Lessona - . Hanno portato via pc, telefoni, soldi e orologi. Stessa cosa i miei vicini. Negli ultimi anni stanno aumentando in maniera considerevole e il fenomeno ci preoccupa molto. Abbiamo tentato con il controllo del vicinato (un'iniziativa lanciata nel 2016 dal consigliere Massimiliano De Juliis, ndr), ma non ha funzionato. Abbiamo chiesto quindi al comitato di quartiere di portare le nostre istanze al municipio affinché si trovi una soluzione permanente al problema".

Entro giugno le telecamere

Nei prossimi mesi su tutto il territorio del IX municipio dovrebbero arrivare le telecamere di videosorveglianza. Il 27 marzo nell'aula consiliare di largo Benenson la giunta Di Salvo presenterà il piano delle installazioni, che prevedono circa 250 unità. Un investimento, spiega il vicepresidente Gregori "sarà per una prima tranche pari a 300mila euro, ma si arriverà ad un milione di euro". I tempi non sono ancora ben definiti: "La prima settimana di aprile uscirà la manifestazione di interesse per individuare la ditta che si occuperà dell'installazione - fa sapere il vicepresidente - . In un paio di mesi iniziano le prime installazioni". Quindi, auspicabilmente, a giugno. E i primi quartieri interessati saranno Fonte Meravigliosa, Fonte Laurentina e Vallerano. "In ogni caso - conclude Gregori - saranno parchi, immobili municipali, aree ludiche e zone attenzionate con le forze dell’ordine".