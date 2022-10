Torna l'incubo auto cannibalizzate a Roma sud

Non c'è pace per Fonte Maravigliosa. Il quartiere di Roma sud, nel territorio del IX municipio, da tempo è zona di conquista per i predatori di auto. Dopo la scia di episodi tra l'inverno 2021 e la primavera 2022, ancora episodi segnalati dal comitato di quartiere.

Scia di furti tra fine settembre e inizio ottobre

Tra il 28 settembre e il 6 ottobre, infatti, quattro auto sono state depredate di alcune parti: fanali, ruote e componenti interne. Gli episodi in particolare nelle strade limitrofe al mercato di quartiere, con una certa incidenza in via Meldola. A farne le spese una smart ,alla quale sono state asportate le quattro ruote, fenomeno diffusissimo nella Capitale ormai da anni e che alimena un mercato costante. Stessa sorte per una BMW X2 mentre a due 500 X sono stati portati via i finali e alcune componenti interne, dopo aver sfondato il vetro lato passeggero per entrare nell'abitacolo.

La denuncia del comitato di quartiere

"E' ripreso lo shopping notturno di parti di auto nel quartiere di Fonte Meravigliosa - denuncia il presidente del Cdq Vigna Murata, Giancarlo Broggio -. Dal 28 settembre sono giunte al comitato quattro segnalazioni di auto cannibalizzate. Questo è il preludio per un inverno che non sarà diverso da quello scorso, con uno stillicidio di segnalazioni".

Roghi e furti anche tra novembre e aprile scorsi

Ad aprile scorso RomaToday raccoglieva numerose segnalazioni: almeno una ventina nel giro di un anno riportate dal comitato, con una decina concentrati nel primo quadrimestre dell'anno. Tra novembre 2021 e marzo 2022, inoltre, diverse auto erano state incendiate. Il fenomeno delle auto cannibalizzate e dei roghi dolosi non è limitato geograficamente: anche a Torrino, Mostacciano, Giuliano-Dalmata, Castello della Cecchignola, Laurentino Fonte Ostiense e Spinaceto-Tor de' Cenci ladri e vandali si sono "divertiti" spesso.

Presto la videosorveglianza

I cittadini chiedono maggiori controlli, videosorveglianza, l'intensificazione dell'illuminazione pubblica oltre a bonifica delle aree verdi e potature per rendere meno semplice a ladri e piromani la vita. Lo scopo è quello di non fornire troppi nascondigli a chi sfrutta buio e cespugli incolti per agire indisturbato. A tal proposito la presidente del IX municipio Titti Di Salvo già sei mesi fa aveva annunciato l'inizio di un'interlocuzione con il dipartimento Simu e l'apertura di un tavolo sulla sicurezza. Oggi, nuovamente interpellata da RomaToday, fa sapere che i sopralluoghi del dipartimento sono stati effettuati e gli uffici "ci hanno chiesto di valutare insieme dove collocare la videosorveglianza, senza impattare sull' ambiente".