Il quartiere di Roma dove non arriva l'acqua potabile: il Comune approva il progetto, svolta per 100 famiglie

Sarà finalmente potabile l’acqua che esce dai rubinetti. Anche a Roma Sud, nel quartiere di Monte Migliore, sarà possibile dissetarsi senza dover necessariamente acquistare delle bottiglie al supermercato.

Il progetto di potenziamento

La Giunta Raggi ha firmato il via libera al progetto definitivo che prevede il potenziamento della rete idrica di Monte Migliore. Il quartiere, situato all’interno dell’agro romano, nella periferia sud della Capitale, beneficerà di un intervento del valore di circa 3,6 milioni di euro. Sarà realizzato da Acea Ato2 e servirà a portare l’acqua potabile a 100 famiglie.

L'annuncio della delibera

L’intervento porterà alla creazione di una nuova rete idrica, lunga circa sei chilometri, che si svilupperà nel territorio del Municipio IX tra via Nazareno Strampelli e le strade limitrofe. La firma della delibera è stata annunciata dalla Sindaca. “Prosegue il nostro lavoro per portare l’acqua potabile nelle case dei cittadini, in quartieri di Roma che ancora ne sono sprovvisti - ha dichiarato Virginia Raggi - È fondamentale adeguare le infrastrutture sul nostro territorio, per portare i servizi essenziali in tutti i quartieri della città”.

Un lavoro atteso da anni

L'operazione, “attesa da molti anni- ha ricordato l'assessora ai Lavori pubblici Linda Meleo ha ricordato essere - avrà numerosi benefici per le migliaia di residenti che vivono nel quartiere”. La firma della delibera arriva a monte d'un lavoro istruttorio durato negli anni. Ed è stato accompagnato da richieste che, il territorio, non ha mai smesso di sollecitare.

Il lavoro di squadra

Dopo l'approvazione del progetto legato alle fornitura idrica di Torretta, nella zona di Trigoria, l'acqua potabile arriva dunque anche a Monte Migliore. “Un' altra meta raggiunta dalla Commissione Capitolina Lavori Pubblici - ha rivendicato la pentastellata Alessandra Agnello, che quella commissione presiede - con un grande lavoro di squadra insieme al Dipartimento SIMU, AceaATO2, Municipio IX e, naturalmente, l' Assessorato alle Infrastrutture”.