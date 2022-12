A Roma sud verranno abbattuti oltre 70 pini: secchi, pericolanti e malati di cocciniglia

Oltre settanta i pini morti o malati che verranno abbattuti dal servizio giardini di Roma Capitale nei prossimi giorni. Il quadrante nel quale si concentreranno gli sforzi del dipartimento tutela ambientale è quello a sud della Capitale, tra Trigoria e la Pontina, dove da anni le pessime condizioni delle piante hanno anche messo a rischio la sicurezza degli automobilisti e dei passanti.

Gli abbattimenti si verificheranno tra lunedì 5 a venerdì 9 dicembre su via di Trigoria, nel tratto da e verso Castel Romano, con chiusura della strada dall'altezza del civico 251 fino alla via Pontina. I "pinus pinea" coinvolti saranno 76, oltre 40 solo all'interno del quartiere Trigoria, secchi in piedi o ormai destinati alla morte a causa dell'attacco della Toumeyella parvicornis, volgarmente detta cocciniglia, un infestante che dal 2018 sta colpendo le alberature di Roma e del Lazio e proprio dai quartieri di Roma sud ha iniziato la sua strage verde.

"E' da anni una strada impraticabile - commentano la presidente del IX Titti Di Salvo, il vicepresidente con delega ad interim all'ambiente Augusto Gregori e l'assessora ai lavori pubblici Paola Angelucci - e molto pericolosa a causa del manto stradale per lunghi tratti ricoperto completamente da radici affioranti, che ne impediscono il transito in sicurezza e da alberi ormai morti a rischio crollo. Per questo siamo prossimi alla messa in sicurezza. La strada rimarrà preclusa dalle ore 9 alle 17. Nel prossimo anno si procederà, con fondi dedicati, alla riqualificazione della strada ristabilendo transito sicuro nel rispetto del codice della strada".

"Comprendendo il dispiacere per le piante, l'intervento finalmente restituirà la necessaria serenità a tutti i veicoli in transito su quella strada - a dirlo è Laura Pasetti, non solo residente di Trigoria ed ex presidente di un'associazione locale ma anche consigliera municipale di Fratelli d'Italia - dopo anni di preoccupazioni e di incidenti anche molto gravi".