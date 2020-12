Laurentino, il Municipio IX si compatta: all'Elsa Morante una panchina gialla per Giulio Regeni

Nel giardino del centro culturale Elsa Morante il Municipio IX ha deciso di sistemare una panchina molto particolare. Sarà pitturata di giallo perché quello è il colore che, da anni, è associato alla richiesta di verità e giustizia per il caso di Giulio Regeni.

Uno stimolo per la ricerca di giustizia

“Siamo il primo municipio a Roma a mettere in campo questa iniziativa e speriamo possa essere da esempio per gli altri enti di prossimità e da stimolo per le massime autorità che già stanno facendo tanto” ha commento Vincenzo Maisano, capogruppo pentastellato nel Municipio IX. L’atto, prima passato al vaglio della commissione, è stato approvato con il voto unanime dell’aula consiliare.

La panchina nel centro culturale

Il parlamentino municipale ha deciso d’impegnare il presidente D’Innocenti, in sinergia con Biblioteche di Roma, a far collocare “al più presto” una panchina gialla per testimoniare l’adesione dell’istituzione locale e del territorio alla campagna per la ricerca di verità e giustizia di Giulio Regeni.

Il caso Regeni

Dottorando dell’Università di Cambridge, Regeni è stato rapito il 25 gennaio del 2016 – viene ricordato nell’atto approvato in municipio – ed il suo corpo, ritrovato vicino al Cairo in un fosso lungo l’autostrada per Alessandria, mostrava segni di torture”.

La richiesta

“La richiesta di aderire alla campagna, sistemando una panchina gialla, ci è stata rivolta da una giovane neolaureata. Ci è sembrato doveroso accoglierla, cosa che peraltro abbiamo fatto all’unanimità” ha sottolineato il capogruppo del M5s. Al presidente D'Innocenti ora il compito di far installare la panchina nel giardino del centro culturale del Laurentino.